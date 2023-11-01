Цифровой гид  для туристов в Чувашии

Цифровая экосистема МТС запустила онлайн-путеводитель для гостей республики. Путешественники, приезжая в Чувашию любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе дана информация о знаковых местах и туристических объектах региона, рекомендации и ценные советы от местных жителей.

Цифровой путеводитель поможет туристам сориентироваться в республике, подскажет что привезти в качестве сувенира, какие уголки Чувашии посетить. Бесплатный онлайн-гид расскажет гостям о визитной карточке региона – чувашской вышивке, о главных достопримечательностях республики, среди которых Чебоксарский Залив, Мокринский мост, музей Василия Чапаева. Также цифровой путеводитель порекомендует, куда съездить, чтобы окунуться в атмосферу купеческого города, где можно оценить великолепные виды на Волгу, в каких этнопарках познакомиться с чувашской культурой. Есть подборка локаций для семей с детьми.

Отдельное внимание в онлайн-путеводителе уделено национальной кухне. Гид от МТС Travel подскажет гостям республики названия местных блюд, сориентирует, где можно их попробовать. Рекомендации для туристов сопровождаются комментариями гида по Чебоксарам Наталии Жидковой и известного ведущего Романа Загуменного.

«Согласно данным нашей Big Data, с каждым годом туристов в Чувашии становится все больше. Их не оставляет равнодушными не только столица республики, но и малые города. Гостей привлекает национальная культура и кухня, чувашские обычаи и традиции, вышивка и народные ремесла. Цифровой гид, ссылку на который гости региона получают в приветственной SMS, поможет им спланировать свое путешествие, неважно, приехали ли они в Чувашию в командировку или отдохнуть, одни или с детьми. Благодаря онлайн-путеводителю от МТС каждый сможет найти для себя, куда сходить и что посмотреть», — рассказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

«Статистика Чувашии в сфере туризма за последние два года активно растет. Увеличивается туристический поток, все больше путешественников задерживаются в регионе. Гид поможет гостям спланировать, или наоборот подкорректировать уже намеченный маршрут для отдыха сразу при въезде в нашу республику. Это удобно», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Чувашии, материалами об истории, традициях и культуре республики.