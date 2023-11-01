Госжилинспекция предлагает жителям республики оценить работу управляющих компаний

Госжилинспекция Чувашии запустила ежегодный онлайн-опрос по удовлетворенности деятельности управляющих компаний. На портале «Народный контроль» сформулировано 14 вопросов — жителей просят оценить содержание общего имущества их дома, компетентность работников и другие важные параметры. Пройти опрос смогут только пользователи «Госуслуг». Голосование продлится до 6 декабря, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Чувашии. При составлении общего рейтинга УК будут учитываться также количество проведенных проверок, выявленных нарушений и другие характеристики.