Госжилинспекция предлагает жителям республики оценить работу управляющих компаний

Госжилинспекция Чувашии запустила ежегодный онлайн-опрос по удовлетворенности деятельности управляющих компаний. На портале «Народный контроль» сформулировано 14 вопросов — жителей просят оценить содержание общего имущества их дома, компетентность работников и другие важные параметры. Пройти опрос смогут только пользователи «Госуслуг». Голосование продлится до 6 декабря, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Чувашии. При составлении общего рейтинга УК будут учитываться также количество проведенных проверок, выявленных нарушений и другие характеристики.
Опубликовано: 10 ноября 2023 г.
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