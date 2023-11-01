На этой неделе в Чувашии пока ни дня без пожаров

Эх, сколько бед можно было бы избежать, будь люди немного осторожнее, внимательнее, бдительнее! 8 ноября в республике произошло пять огненных ЧП.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Чувашии, в среду утром пожар случился в двухкомнатной квартире одной из пятиэтажек Алатыря. По предварительной версии, 64-летняя хозяйка дома оставила без присмотра горящую лампадку. Мало того что огонь повредил прихожую, пострадала и сама женщина, получив ожоги рук и ног.

В 11-м часу в Чебоксарах пламя уничтожило пустующее строение на Мясокомбинатском проезде. А спустя пару часов в Новочебоксарске на улице Коммунистической загорелся автомобиль «Лада Приора». Говорят, машина вспыхнула во время электрогазосварки, моторный отсек уже не восстановишь.

Еще один автомобиль сгорел в деревне Нижние Яуши Ядринского округа. Огонь перекинулся на машину с надворных построек хозяйства 45-летней сельчанки. К счастью, сам дом спасатели отстояли.

А вечером сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одной из квартир дома по улице Маяковского в Шумерле. Жильцы не пострадали, но теперь им придется делать основательный ремонт.