Взрослые скинулись на качели и карусель

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На стадионе «Урожай» Канашского округа состоялось торжественное открытие детской игровой площадки. На ней установлены несколько видов качелей, классическая карусель, песочный дворик, спортивный городок. Появилась площадка в рамках акции «Взрослые — детям». На реализацию проекта потрачено 550 тысяч рублей, сообщают в администрации Канашского округа. И отмечают, что большую часть финансовой поддержки оказал руководитель ДОЛ «Космонавт» Вячеслав Никитин.

Напомним, благотворительная акция «Взрослые — детям» проходит в рамках Года счастливого детства. Она проводится Минобразования республики совместно с Союзом женщин Чувашии, а также с региональным отделением Российского детского фонда во всех муниципалитетах республики.

Опубликовано: 9 ноября 2023 г.


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