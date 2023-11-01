В Комсомольском округе проследят за установкой извещателей

В ночь с 3 на 4 ноября в селе Тугаево Комсомольского округа произошел пожар. Огонь полностью уничтожил жилой дом, где проживала семья с детьми. Как сообщает районная газета «Каҫал ен», организован сбор помощи для погорельцев.

На днях семью, в одночасье потерявшую дом, навестил руководитель администрации Николай Раськин и привез необходимые в быту вещи. «В ближайшее время семье будет оказана единовременная материальная помощь», — рассказал глава округа в своем телеграм-канале. И напомнил о том, как необходимо в частных домах иметь пожарный извещатель. Полезный прибор может вовремя предупредить о возгорании при малейшем задымлении. При срабатывании он издает громкий пронзительный звук, способный разбудить даже крепко спящего человека и привлечь внимание домочадцев.

«Взял под личный контроль работу начальников территориальных отделов по установке автономных пожарных извещателей в жилых домах и квартирах неблагополучных семей, а также одиноких и престарелых», — сообщил Николай Раськин. Инцидент в Тугаево еще раз обсудили на еженедельной планерке в администрации округа. Глава поручил активизировать работу по профилактике пожаров во всех территориальных отделах.