Нина Григорьева: через тернии в звезды

Сыграв в театре десятки главных ролей, народная артистка РСФСР Нина Григорьева категорически не считает себя звездой. Но излучаемый ею свет и сегодня озаряет сцену, притягивает взгляды. Это магнетизм подлинного таланта, над которым не властно время…

Именно она, народная любимица, открыла цикл встреч со зрителем в новом проекте «Театр — моя судьба» в Чувашском драмтеатре. Артист общается с аудиторией, как со своими друзьями, семьей. Для этого не нужны большое помещение и декорации. Наоборот, именно малый зал помогает особой атмосфере, когда создается ощущение личного разговора, и каждое слово попадает прямиком в сердце…

«Росла согретая теплом солнца» — такие строки есть в ее любимой чувашской песне. Она и сама была таким лучиком в их большой многодетной семье, где все до единого упорно и тяжело трудились, во главе с отцом — ветераном войны, который своими умелыми руками выстроил для них самый большой дом в деревне, чтобы всем хватало места. День-деньской крутилась белкой в колесе и мама, не забывая при этом встать под образами, помолиться за здоровье каждого из ребятишек. «Конечно, самой ей было не до чтения, — говорит Нина Ильинична, — пятая дочь в семье, но газеты для нас выписывала обязательно». Родители мечтали, чтобы дети получили образование, хотя в те годы это было не так-то просто — обучение в старших классах было платным.

В родной деревне Чиричкасы Цивильского района школы не было, учиться детвора ходила за несколько километров, по утрам, еще затемно сбиваясь в стайки, чтобы по пути не напали волки, которых в те годы расплодилось огромное количество. Но больше волков дети боялись отчисления из школы, с которой были связаны все надежды на лучшую жизнь. Да и какие были учителя! В школе Нины, к примеру, работал педагог, который был учеником самого Ивана Яковлевича Яковлева. Другая учительница нарядила ее, девчонку, для самой первой в «репертуаре» роли куклы, понимая, что никаких других костюмов, кроме скромного школьного платья, у Ниночки просто нет…

Наверное, со школьного драмкружка и появилась у нее эта мечта — стать артисткой. Профессию эту ее отец и за работу-то не считал, называя, мягко говоря, несерьезной. И не отпустил дочь в Чебоксары, где шел набор в чувашскую студию ГИТИСа, на который приглашали объявления, висевшие во всех сельских школах.

Первый раз девушка послушала отца, которого очень любила и уважала: отправилась в Казань поступать, по его совету, на метеоролога, однако не прошла по конкурсу. «Честно говоря, ничуть не расстроилась, — с улыбкой вспоминает Нина Ильинична. — Радостная такая вернулась». До дома от ближайшей железнодорожной станции путь был неблизкий, двадцать с лишним километров. В соседней деревне, куда заглянула по дороге Нина, до нее дошла местная «сенсация» — ее тезка (ныне тоже народная актриса РСФСР и близкая подруга Нина Яковлева) поступила в ГИТИС. Эта новость еще больше убедила девушку в том, что надо следовать за своей, а не за чужой мечтой…

Для этого даже не пришлось ждать следующего года. В руки случайно попала газета с объявлением о дополнительном наборе в чувашскую студию прославленного вуза. «Поеду!» — твердо заявила обычно скромная и послушная дочь родителям. И папа, скрепя сердце, уступил. В Чебоксарах, где проводился отбор, Нина узнала, что на одно свободное место претендует больше двухсот человек, но была так уверена, что пройдет, что абсолютно не волновалась: что-то прочитала, спела народную песню, станцевала, довольно нагло попросив отборочную комиссию похлопать в качестве «аккомпанемента»… Девушке сообщили, что ее приняли и велели дожидаться вызова в Москву. Полгода не было никаких известий, а потом долгожданная телеграмма — прибыть сразу ко второму семестру. За ночь с мамой постирали и высушили на печке все три Нининых платья, и наша чувашская «золушка» в подвязанных резинками хлопчатобумажных чулках отправилась покорять Москву…

Месяц, пока не выделили место в общежитии, новоиспеченная студентка делила узенькую койку с той самой Ниной из соседней деревни, которая поступила первой. Ничего не омрачало счастья! Учились у лучших и вместе с лучшими — бегали по одним коридорам с Натальей Фатеевой, Зинаидой Кириенко, Людмилой Гурченко и Ларисой Шепитько. Знакомились с зарубежной культурой, наблюдая танцы и слушая песни иностранных студентов того же института. Как и мечталось Нине, перед ней открылся целый новый мир!

И зря отец переживал за нравственность дочери. Как и ее подруга-тезка, которая вышла замуж за однокурсника, в ГИТИСе Нина встретила любовь всей жизни — своего будущего мужа Николая Григорьева, с которым они вместе уже 63 (!) года. Свадьбу сыграли после окончания вуза, и свою первую «дипломированную» роль — Джульетты — начинающая актриса репетировала в Чебоксарах уже в положении. «Ромео и Джульетта» — это был их дипломный спектакль, поэтому педагог ГИТИСа Мария Николаевна Орлова приезжала помочь с его постановкой на сцене Чувашского драмтеатра. «Нина, убери живот!» — то и дело кричала она из зала…

Театральная судьба Нины Григорьевой тоже сложилась на удивление счастливой — более ста ролей, в каждую из которых актриса привнесла частичку себя. Наверное, именно поэтому образы получились настолько яркими и неповторимыми, навсегда вошедшими в Золотой фонд драматического искусства Чувашии. И все же в этой россыпи потрясающих женских образов из «Бесприданницы», «Тихого Дона», «Кровавой свадьбы», «Власти тьмы», «Айдара», «Земли и девушки» и других спектаклей есть настоящий бриллиант — роль Нарспи, которую Нина Ильинична сыграла уже будучи опытной актрисой. Автору этого материала, признаюсь, трудно быть объективной, так как в детстве довелось играть небольшую роль — племянника Нарспи Сенти — в этой масштабной постановке, на одной сцене с главной героиней. К счастью, и более компетентные, профессиональные в этом вопросе специалисты тоже считают Нину Григорьеву лучшей Нарспи всех времен…

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Когда во время творческого вечера народной любимице вынесли сурпан из спектакля «Нарспи» и предложили прочесть отрывок, Нина Ильинична заранее попросила прощения, если что-то забудет. Но монолог прекрасной и несчастной Нарспи прозвучал так же мощно и проникновенно, как всегда потрясал зрителей до слез… К счастью, эта замечательная, великолепная актриса продолжает играть снова и снова, по ее признанию, мучительно подбирая ключ к каждой новой роли. Наверное, в этом ответственном отношении к профессии, творческой неуверенности и сомнениях и есть секрет настоящего таланта: каждый раз начинать все заново, чтобы заново покорить и взять в тиски зал, как ее Анна из нового спектакля «Анне» по повести Валентина Распутина «Последний срок».

По мнению экспертов и зрителей, сыграть Нарспи лучше Нины Григорьевой пока не удалось никому. Фото с сайта Чувашского драмтеатра имени К.В. Иванова