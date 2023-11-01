Справились с горой и погодой

Воспитанники республиканской спортшколы № 7 имени В. Ярды продемонстрировали хорошие результаты на прошедших в Краснодарском крае чемпионате и первенстве России по маунтинбайку в дисциплине «гонка в гору».

Как сообщили в Минспорте Чувашии, медали разыгрывались среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 17-18 лет. Во время заездов многим спортсменам пришлось бороться со сложными условиями — трассы окутал туман, пошел снег. Тем не менее представители Чувашии с испытаниями справились и завоевали две серебряные награды. В рамках чемпионата России отличилась Алина Карлова — она финишировала с результатом 33 минуты 2 секунды, лишь немного уступив представительнице Московской области Александре Ушаковой. Аналогичного успеха среди юниоров добился Роман Романов, показавший время 28 минут 14 секунд и буквально на финише вырвавший второе место у спортсмена из Краснодарского края Вадима Перепелицы.