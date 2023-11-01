В дружбе народов — единство России

Накануне Дня народного единства в Доме дружбы народов прошел круглый стол «Народов много — Родина одна!». Участниками его стали руководство республики, представители национально-культурных объединений, религиозных организаций, журналисты. «Только большая и дружная семья может собираться за столом и вместе отмечать главный праздник страны», — отметила модератор встречи, и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Татьяна Казакова.

Поздравили собравшихся Глава республики Олег Николаев, спикер парламента Чувашии, председатель Совета Ассамблеи народов Чувашии Леонид Черкесов. Как отметил Олег Николаев, народы России в различные исторические периоды всегда сплачивали общие цели и ценности, которые и помогают сохранить государство и его суверенитет. «Народы, проживающие в республике, сумели пронести через века свою самобытную культуру, свои замечательные песни, танцы, вышивки и сказания», — подчеркнул он. И добавил, что быть сильным и непобедимым многонациональному народу республики помогают богатство души, трудолюбие, вековые традиции, которые непонятны для западного мышления.

Добрососедские отношения и взаимное уважение всегда составляли прочный фундамент единства страны, напомнил в свою очередь Леонид Черкесов. И эти принципы необходимо передавать из поколения в поколение. Для этого, по мнению Черкесова, необходимо рассмотреть возможность создания молодежного крыла Ассоциации народов, проживающих в Чувашии. «Верю, молодежи республики, независимо от национальности и конфессии, будет интересно делиться своими традициями, обогащаться культурой соседей», — считает он.

Согласны с руководством республики и представители национально-культурных объединений. В республике проживают представители 128 национальностей, исповедующие разные религии, и все они в своих выступлениях были единодушны — «в Чувашии — в небольшой части крупнейшего в мире многонационального государства — как в капле воды находит отражение необычайное разноцветье национальных языков и культур».

По мнению руководителя «Национально-культурной автономии татар города Чебоксары» Хайдяра Сафиуллина сегодня как никогда важна духовная сплоченность народов. «Мы разные, но мы вместе. Сотрудничаем, проводим совместные мероприятия в Доме дружбы народов Чувашии и в решении многих вопросов идем навстречу друг другу». Солидарен с ним был руководитель Узбекского культурного центра Абдували Ергашев. Наряду с мероприятиями по сохранению родного языка, культуры и традиций узбекского народа, сообщил он, узбеки республики оказывают гуманитарную помощь российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

По завершении круглого стола состоялся фестиваль национальных культур «В семье единой «Вместе — П?рле!». Его участниками стали национально-культурные объединения Чувашии, творческие коллективы культурно-досуговых учреждений города и республики, иностранные студенты, горожане.

Праздничная программа была красочна и обширна. Чуваши, русские, узбеки, армяне, таджики и многие другие демонстрировали свою самобытную культуру, народное творчество. Всех покорили народный гвардейский казачий ансамбль «Раздолица», семейный фольклорный ансамбль «К?м?л», хореографический ансамбль «Дети гор» Чечено-Ингушского культурного центра «Вайнах», хореографический ансамбль «Адана» и многие другие. «Это здорово, что каждый народ в рамках фестиваля может показать свои национальные танцы, музыку, культуру», — говорили участники мероприятия. И отмечали, что праздник в целом символизирует главную основу нашей многонациональной страны — самобытность, сплоченность, верность славной истории и традициям.

АЗИЗ БАДИРОВ,

председатель общественной организации «Лига азербайджанцев Чувашии»: «Независимо от национальности, мы все земляки, потому что Чувашия стала для нас вторым домом и малой родиной. Она во все времена славилась гостеприимством, дружбой. Когда мы дружны, едины, сплочены, ни одному недругу нас не одолеть». ЮРИЙ ТРЕПОВ,

представитель общественной организации «Казачий культурный центр Чувашской Республики»: «Ежегодно фестиваль «В семье единой «Вместе — П?рле!» символизирует богатство культур народов, проживающих в Чувашии, их единство, сплоченность, уникальность родного языка и традиций. Это настоящий праздник дружбы».

Публикуется в рамках проекта «Культурные ценности. Наследие. Самобытность», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии