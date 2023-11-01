Аграрии республики отметили свой праздник

В Чувашском театре оперы и балета состоялось праздничное торжество по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики.

Открылся праздник ярким театрализованным представлением, прославляющим национальные традиции и труд землепашца. Истинное наслаждение собравшимся доставили артисты Чувашского ансамбля песни и танца и других творческих коллективов.

Нынешний год для АПК Чувашии отмечен целым рядом крупных инновационных событий, существенно продвинувших отрасль в современных условиях. На высоком уровне и основные ее показатели, отметил в своём выступлении вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Валовый сбор зёрна составил около 970 тыс. тонн — это третий по объему рекорд в истории региона. Всё большие обороты набирает возрождение хмелеводства. В повестке дня на особом месте продвижение фермерской продукции на основе работы агрегаторов. Продолжалась реализация крупных инвестпроектов АПК.

Приветствуя аграриев, Глава республики Олег Николаев поблагодарил их за поистине огромный святой труд. Стоит задача — поддержать и развить достигнутые рубежи, чтобы они стали новой отправной точкой для дальнейшего движения вперёд, нацелил Глава.

Были названы победители экономического соревнования муниципалитетов в сфере развития АПК. Ими стали Красночетайский, Чебоксарский и Цивильский округа. Названы и лучшие среди фермеров. Большой группе работников отрасли вручены государственные награды Чувашской Республики.