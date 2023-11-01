«Ястребы» боролись достойно, но сенсации не произошло

«Чебоксарские ястребы» сыграли ответный матч Кубка России во Владивостоке

После старта в высшей лиге «Чебоксарские ястребы» находились в напряженном игровом графике. Только столичная дружина успела провести четыре матча в родных стенах за шесть дней, как подопечным Диана Шалева предстоял ответный визит во Владивосток в рамках Кубка России для встречи с командой «Динамо». Перед чебоксарскими баскетболистами стояла архисложная задача — отыграть десять очков, проигранных в домашнем матче.

Столица Приморского края гостеприимно встретила чебоксарский коллектив. Наши баскетболисты даже успели оценить красоты Владивостока и сделать пару фотографий, которые были опубликованы в официальной группе «Чебоксарских ястребов» в ВКонтакте.

Конечно, прогулка по городу не повлияла на подготовку столичной дружины к ответственному матчу с очень сложным соперником. Ведь динамовцы выдали ураганный старт в суперлиге — после поражения от «Иркута» владивостокцы, одержав четыре победы подряд, находятся на втором месте в турнирной таблице.

К слову, «ястребы» также идут вторыми, но в высшей лиге. Однако кубковые матчи всегда славятся неожиданными и непредсказуемыми исходами. Может «ястребы» станут творцами сенсации?

Однако развитие событий на старте встречи не настраивало на положительный лад болельщиков нашей команды, следивших за событиями на паркете спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке по средствам трансляции в интернете. Динамовцы очень резво начали матч с рывка 7:0. При этом свои герои нашлись и в составе чебоксарцев — очень сложный бросок с фолом исполнил Иван Васильев. Поддержал его почин капитан Антон Богдан, реализовавший два трехочковых подряд, но из-за перебора фолов его пришлось «спрятать» на скамейке.

Более 1000 зрителей гнали динамовцев вперед, но наши игроки не испугались. Конечно, на протяжении практически всего матча «ястребы» пребывали в роли догоняющих, но уникальная по эффективности игра удалась разыгрывающему чебоксарцев Евгению Новоселову — он успевал на обеих половинах площадки, забрасывал мячи в корзину на любой вкус (в проходах, сложные средние и дальние броски с сопротивлением).

К концовке игры подопечные Диана Шалева приблизились к динамовцам на расстояние одного броска, но победить в этом отдельно взятом матче все-таки не удалось. Итоговые 79:75 в пользу «Динамо», а самым результативным игроком встречи стал Евгений Новоселов, набравший 25 очков. В общей сложности счет противостояния 156:142 также за динамовцами.