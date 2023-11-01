Успейте получить кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг через Систему быстрых платежей

«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир») проводят акцию для клиентов – физических лиц из Марий Эл и Чувашии. До 31 марта 2024 г. клиенты могут получить кешбэк* в размере 1% от суммы платежа при оплате коммунальных услуг в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» или на сайте chuvashia.esplus.ru с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!)». Затем нужно перейти к оплате коммунальных услуг в личном кабинете или мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», нажать кнопку «Оплатить через СБП» в способах оплаты и выбрать банк из предложенного списка. Мобильное приложение банка откроется автоматически, клиенту останется только подтвердить платеж.

Кешбэк будет начислен на счет в том банке, с которого проводили оплату. Сумма возврата по акции не ограничена.

Мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте privetmir.ru.

*Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.

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