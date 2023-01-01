Глава Чувашии встретился с ветеранами АПК

По завершении уборочных работ состоялась встреча представителей Союза ветеранов АПК с Главой республики Олегом Николаевым. В центре нынешнего обсуждения проблем отрасли и способов их решения оказались темы кадрового потенциала и подготовка к изданию II тома Энциклопедии агропромышленного комплекса Чувашской Республики.

Как отмечалось, на сегодня в Чувашии насчитывается более 320 аграрных вакансий. Среди специалистов наиболее востребованы агрономы и ветврачи, среди рабочих — трактористы и операторы машинного доения. Сегодня большинство сельхозорганизаций испытывают дефицит профессиональных рабочих. Чтобы закрыть эти потребности, нужно совершенствовать саму систему подготовки, отмечали ветераны. И этот вопрос уже решается в регионе, причем кардинально — с этого года новое поколение аграриев готовится буквально с детского сада.

По данным вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, порядка 160 детсадов и пришкольных групп на селе закреплены за сельхозтоваропроизводителями-кураторами. Они проводят для детей экскурсии, знакомят с сельским хозяйством на занятиях. Кроме того, при поддержке наставников в 50 детсадах открыты агролаборатории.

Следующая ступень — агроклассы, которые открыты в каждом округе республики на базе 21 школы. В этом году за парты агроклассов сели 450 учеников-старшеклассников. Затем ученики могут пойти в техникумы. Ежегодный выпуск специалистов составляет более 600 человек. В ближайшее время планируется объединить их в единое образовательное пространство.

Финальная ступень перед работой в агропроме — Чувашский государственный аграрный университет. В 2023 году в вуз проводился прием на 4 факультета по 16 направлениям подготовки бакалавриата и 2 специальностям. Для абитуриентов выделено 608 бюджетных мест. Более того, 103 студента зачислены по целевому направлению — это те ребята, для которых уже подготовлены рабочие места в хозяйствах и организациях агропромышленного комплекса.

Для увековечения памяти выдающихся организаторов сельскохозяйственного производства движением ветеранов предложено издать второй том Энциклопедии АПК Чувашии. В настоящее время ведется работа по подготовке материалов о руководителях, специалистах и работниках сельскохозяйственных предприятий, матерях-героинях, работавших в отрасли, — всего 1500 человек и 90 предприятий, говорилось на встрече. Олег Николаев поддержал инициативу Союза ветеранов и отметил, что издание — социально важное для нашей агропромышленной республики, поэтому получит всестороннюю поддержку.