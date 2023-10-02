НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ,

сенатор РФ от Госсовета Чувашии:

«В 70 регионах не хватает квалифицированных архитекторов, причем не только на муниципальном уровне, но и на региональном. Эту тему обсуждали на круглом столе в Совете Федерации «Архитектурный облик городов: проблемы и пути их решения». Одним из решений может стать целевой прием на архитектурные специальности, который будет предполагать трудоустройство и последующую работу выпускников в государственных и муниципальных организациях… Кроме этого, не определен правовой статус главного архитектора субъекта федерации и главного архитектора муниципального образования. Согласен с коллегами — необходимо на законодательном уровне закрепить права и обязанности главных архитекторов, определить границы их ответственности и право главного архитектора проекта осуществлять авторский надзор за строительством капитальных объектов».