Своя Пицунда есть и в Чувашии

Как «черноморский курорт» оказался на карте республики?

Удивительные названия носят некоторые населенные пункты нашей страны. Среди них — немало и забавных. Например, в Челябинской области есть село Париж, в Удмуртии — деревня Новая Бандюга, а в Новосибирской области — поселок Новый Карапуз. Необычные наименования имеют и географические объекты Чувашии. Например, в Шумерлинском округе есть поселок Автобус, а в Вурнарском — деревня Волонтер…

Такие любопытные топонимические исследования проводит Управление Росреестра по Чувашии. Дело в том, что в полномочия ведомства входит надзор за употреблением наименований географических объектов в документах, изданиях и на дорожных указателях.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергея Васюкова, правильность можно сверить по Государственному каталогу географических названий, оператором которого является «Роскадастр». У каждого объекта списка указан тип (город, река, разъезд, гора), регистрационный номер, административно-территориальная привязка, географические координаты (широта и долгота). Такой перечень объектов в алфавитном порядке ведется отдельно по каждому субъекту.

В каталог Чувашии, например, внесена запись о 2 771 географическом объекте. Помимо привычных сел, деревень, городов, рек и озер есть в нем также урочища, кордоны, выселки, железнодорожные разъезды. К географическим объектам относят также болота, водохранилища, скиты, овраги, пристани и аэропорт.

Привлекают внимание и такие названия населенных пунктов, как Долгий Остров и Люля Батыревского округа. В Красноармейском округе есть Бурундуки и Кошки, в Красночетайском — Пчелка, в Ибресинском — Костер и Молния, а в Канашском — Маяк. Вероятно, неспроста получили «говорящие» имена озера Каторга, Жеребец, Кобыла. По Алатырскому округу протекает речка Кувалда (приток Суры), такое же название имеет и примыкающее к ней урочище. Так называют заселенное место, которое выделяется своими особенностями — например, расположением возле рек, оврагов или гор. Так часто говорят и о существовавшем в давние времена поселении.

А вот в Ибресинском округе есть своя Пицунда. Если в Абхазии так называется город на побережье Черного моря с красивыми пейзажами, пляжами и прозрачной водой, то в Чувашии — это не менее живописное озеро с песчаными берегами в окружении соснового бора. Водоем образовался когда-то на месте песчаного карьера, и теперь это излюбленное место отдыха для жителей окрестных сел и деревень.

«Тезки» в наименованиях встречаются довольно часто. Так, более ста населенных пунктов в России и странах ближнего зарубежья именуются Ясной Поляной. Славу этому названию принесла вотчина Льва Толстого — одноименная усадьба (ныне музей), где когда-то родился, жил и творил великий русский писатель. Есть Ясная Поляна и в Чувашии — поселок в Батыревском округе, где всего 19 дворов и живет около полусотни человек.

Отслеживают сотрудники Росреестра и правильное написание географических названий в картографических изданиях, публикациях в СМИ, интернете.

Иногда о неточностях сообщают сами жители республики, как, например, в случае с табличкой «Ядринкассы», где в слове оказалась лишняя «с». Оплошности встречаются и в официальных документах: название деревни Синьял-Ирх-Сирмы, что находится в Мариинско-Посадском округе, часто писали через твердый знак. В 2022 году внесли-таки правки, оставив единственно возможный вариант с мягким знаком.

Словом, прежде чем устанавливать дорожные указатели или издавать картографические материалы и схемы, информацию нужно уточнять в службе государственной регистрации, кадастра и картографии, советуют специалисты Росреестра.

КСТАТИ

Согласно законодательству, за искажение географических наименований могут привлечь к административной ответственности, предупреждают в Управлении Росреестра по Чувашии. В Янтиковском округе, например, так оштрафовали ответственного за подготовку четырех дорожных указателей, где была допущена одна и та же орфографическая ошибка. А несколько лет назад так же наказали руководителя типографии, где была напечатана карта Чувашии с неправильными названиями трех населенных пунктов.