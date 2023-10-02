Танцевальный флэшмоб на матче «Сокола» не состоялся

Если вы смотрите хоккей и видите летящие на лед кепки, бейсболки и прочие головные уборы, не спешите возмущаться. В хоккее существует традиция: если игрок оформляет хет-трик (делает три гола за матч), болельщики бросают на лед все вышеперечисленное.

Об этом ритуале, родившемся более ста лет назад, напомнил пресс-атташе новочебоксарского «Сокола» Михаил Михеев (он же — комментатор матчей с участием команды). В перерыве домашней встречи «Сокола» против тверской команды «Тверичи» в Национальной молодежной хоккейной лиге он пообщался в студии с гостьей игры, баскетболисткой чебоксарской «ЧГУ-Атланты» Анастасией Кириленко. А заодно рассказал о такой традиции; благо к тому моменту игрок «Сокола» Тимур Соловьев уже провел два гола, и у него был впереди еще целый период, чтобы сделать хет-трик.

Михеев посчитал, что для такой скромной лиги, как НМХЛ, бросание кепок — слишком дерзкая акция (которая к тому же карается дисциплинарными санкциями), и предложил Анастасии, если Соловьев нанесет еще один точный бросок, альтернативный вариант: танцевальный флешмоб прямо на секторе. Тем более на хоккей она пришла в компании с другими игроками женской команды «ЧГУ-Атланта».

Но флешмоб не состоялся: многочисленные броски Тимура Соловьева (среди них — и в пустые ворота) цели не достигли. Впрочем, впереди еще длинный сезон, а ближайшие домашние матчи «Сокола» пройдут 10 и 11 ноября на «Чебоксары Арене», соперником будет саратовский «Кристалл».