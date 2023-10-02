ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования Чувашии:

«Уже совсем скоро состоится подведение итогов Года счастливого детства, конкурса школьных театров «АСАМ» и проекта «Книга моих путешествий». Эти моменты обсудили на совещании оргкомитета данных проектов под председательством депутата Госдумы России Аллы Салаевой. Заключительные мероприятия пройдут масштабно, интересно, зажигательно! Например, завершение республиканского этапа конкурса «АСАМ» — красная дорожка, вечерние платья и прически у девочек, элегантные костюмы у мальчиков — все, как на настоящей премии театрального и телевизионного искусства. А в рамках проекта «Книга моих путешествий» будет отобрано 200 активных путешественников! Для них будет организовано несколько интересных точек, где ребята смогут принять участие в мастер-классах, встретиться с выдающимися людьми Чувашии и посетить ведущие предприятия республики».