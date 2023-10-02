Аграрный университет готовит запас «зеленого золота»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Над созданием маточника хмеля трудились студенты инженерного факультета Чувашского государственного аграрного университета. Фото Чувашского ГАУ

От «Подвязного» ждут пополнения

На хмельниках Чувашского ГАУ заложен маточник элитных сортов хмеля. На площади 1,2 га высажены более 20 тысяч стеблевых и корневищных черенков.
Как рассказали в агровузе, на хмельниках учебного научно-практического центра «Студенческий» завершены основные осенние работы. Чтобы обеспечить хмелеводческие хозяйства республики максимальным количеством посадочного материала хмеля, на базе центра компетенций «Чувашия — центр производства хмеля» создан маточник, а проще говоря — участок земли, на котором заготавливают черенки для размножения сортов.
Для этого предварительно провели механическую обрезку главных корневищ насаждений сорта хмеля «Подвязный». Подготовку борозд под маточник «зеленого золота» выполнили культиватором, приобретенным в рамках целевых субсидий. Посадку провели полумеханизированным и механизированным способом с помощью окучника-разокучника и двухрядного посадчика. Кстати, технику разработал коллектив сотрудников инженерного факультета агровуза, а полевыми работами занимались студенты.

Опубликовано: 26 октября 2023 г.


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