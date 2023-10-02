Аграрный университет готовит запас «зеленого золота»

От «Подвязного» ждут пополнения

На хмельниках Чувашского ГАУ заложен маточник элитных сортов хмеля. На площади 1,2 га высажены более 20 тысяч стеблевых и корневищных черенков.

Как рассказали в агровузе, на хмельниках учебного научно-практического центра «Студенческий» завершены основные осенние работы. Чтобы обеспечить хмелеводческие хозяйства республики максимальным количеством посадочного материала хмеля, на базе центра компетенций «Чувашия — центр производства хмеля» создан маточник, а проще говоря — участок земли, на котором заготавливают черенки для размножения сортов.

Для этого предварительно провели механическую обрезку главных корневищ насаждений сорта хмеля «Подвязный». Подготовку борозд под маточник «зеленого золота» выполнили культиватором, приобретенным в рамках целевых субсидий. Посадку провели полумеханизированным и механизированным способом с помощью окучника-разокучника и двухрядного посадчика. Кстати, технику разработал коллектив сотрудников инженерного факультета агровуза, а полевыми работами занимались студенты.