Чувашский ТЮЗ приглашен на XXI Международный театральный форум «Золотой Витязь»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

6 ноября в рамках форума в Московском театре «Школа драматического искусства» наш театр представит спектакль «Шур?амка» (Шурсямга, молодой волк), поставленный в этом году в рамках федерального проекта «Культура малой родины» по одноименной повести народного писателя Чувашии Михаила Юхмы. Это вторая постановка режиссера из Калмыкии, заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Манджиева на сцене Чувашского ТЮЗа, напоминают в Минкультуры республики.

Опубликовано: 25 октября 2023 г.


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