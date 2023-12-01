В проекте «Семейные традиции — основа крепкой семьи» приняли участие более 800 жителей Чувашии

Опора в жизни

Теплый домашний очаг согревает всех родных. Его ровное, надежное пламя умножает радость и позволяет справиться с трудностями. Сплотить молодые семьи, заложить в отношения духовные ценности — на это были нацелены грантовые проекты Союза женщин Чувашии. В конце года общественницы вместе с представителями муниципалитетов подвели их итоги.

На площадке Минцифры республики по видеоконференцсвязи речь шла о проектах, поддержанных Фондом президентских грантов и региональным Минэкономразвития. К примеру, яркой и интересной стала идея перенести молодые семьи в прошлое, чтобы познакомить их со старинным укладом жизни, опытом предков и национальными традициями, отточенными веками и помогающими жить в ладу с близкими. В проекте «Семейные традиции — основа крепкой семьи» приняли участие более 800 мужчин и женщин. Его с удовольствием поддержали крупные предприятия Чебоксар и Новочебоксарска, такие как производственное объединение имени В.И. Чапаева, АО «ЭЛАРА», «Лента», агрохолдинг «CHUVA».

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева как руководитель проекта еще раз подчеркнула его самобытность и уникальность. К работе с воодушевлением подключились активистки местного женсовета. А ретроатмосферу помог создать коллектив Верхнеачакского музея натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века Ядринского муниципального округа, этнографические программы которого привлекают немало посетителей. Второй год музей выступает площадкой и для мероприятий республиканского Союза женщин, активно работающего с молодыми семьями.

На музейных мастер-классах интересно было всем. Чувашский народ издревле славится гостеприимством и хлебосольством, и в нынешние дни принято один-два раза в год собирать за вкусным столом всю родню. Облачившись в народные вышитые одежды, молодежь осваивала на летней кухне секреты национального блюда «хуран кукли». Жены принесли колодезной воды, мужья управлялись с дровами. Чувашские вареники лепили всем миром, варили в большом котле, подавали к столу вместе с ароматным чаем. Местный самодеятельный ансамбль «Ачак Ен» под народные песни увлек всех в хоровод — непременный в старину танец общих празднеств. А еще молодежь проверила свою сноровку на деревянных качелях «чуччу». Третий мастер-класс тоже был со смыслом: в семейной жизни очень важно держать равновесие в любой ситуации.

Проект получился и познавательным, и полезным. Кто-то пристрастился к готовке, отведав хуран кукли, кто-то разучился обижаться по пустякам… «Радует, что мы получили много эмоциональных откликов от участников. Проект помог супругам укрепить отношения и завести новые семейные традиции», — уверена Наталья Николаева.

Еще один проект Благотворительного фонда Союза женщин Чувашии — «Искусство ждать» воплощен в жизнь в партнерстве с Чувашским государственным театром кукол. В его рамках была создана иммерсивная программа «Жди меня». Постановку уже увидели около 4 тысяч человек в 11 городских и сельских Домах культуры. В основу постановки режиссера Дениса Андронова лег сюжет фильма — экранизации произведений известного поэта Константина Симонова, созданных в годы Великой Отечественной войны. Режиссеру удалось соединить прошлое и настоящее, провести параллели к современности. По задумке, спектакль будет пополняться новыми материалами. Программу «Жди меня» можно будет увидеть и в следующем году по «Пушкинской карте».

На итоговой встрече общественницы обменялись мнениями, впечатлениями, наметили новые планы. Взаимодействие Союза женщин Чувашии с молодыми парами и поддержка семей участников СВО — важнейшие направления работы, и она будет продолжена.