Взрыв газа в доме, пожар в театре…

Пусть лучше «ЧП» отрабатываются спасателями на учениях, а не в реальной жизни

«С места происшествия докладывает старший оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона города Чебоксары подполковник внутренней службы Васильев! Произошел взрыв бытового газа, обрушилась левая часть подъезда № 2 многоквартирного десятиэтажного дома по улице Текстильщиков, дом 8. Предварительно погибли пять человек, 12 граждан, среди которых двое детей, получили травмы. Еще 10 человек могут находиться под завалами…» — доклад реального спасателя Евгения Васильева по видеосвязи звучал весьма правдоподобно. И хотя на учениях следуют сценарию, настрой у всех участников срочного совещания был самый серьезный — ведь случись все по-настоящему, с какой страшной трагедией пришлось столкнуться бы людям…

Вот уже третий день в Чувашии проходит масштабное командно-штабное учение, или коротко — КШУ. Его цель — проверить, как наш регион умеет справляться с угрозами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К слову, такие проверки проводятся в субъектах Российской Федерации регулярно в разное время года и посвящаются определенным темам — например, паводкам, природным пожарам и другим катаклизмам.

В этот раз готовность служб Чувашской Республики к различным угрозам оценивает комиссия под руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Синькова. По его словам, Чувашия — уже четвертый регион, где проводится подобное учение. «Команда, которая приехала в республику, нацелена научить, подсказать, исправить, сделать выводы, что в будущем позволит вам быть спокойным за это направление. Мы оценим механизм, который выстроен в республике, дадим свои рекомендации», — разъяснил Валерий Синьков перед началом учений.

Старт КШУ в регионе дал Глава республики Олег Николаев. По его словам, сама жизнь заставляет нас более серьезно отнестись к командно-штабным учениям, которые позволят не просто отточить навыки, а выявить недочеты и определить направления совместной работы. «Комплексный взгляд со стороны полезен и необходим для получения независимой оценки. Она даст возможность подтянуть те направления, которые требуют улучшения», — отметил Николаев.

Первые тренировочные спасательные операции начались уже вчера. По сценарию, регион столкнулся сразу с несколькими серьезными проблемами. Так, в Чебоксарах, например, в одной из многоэтажек (локация была выбрана в районе старых полуразвалившихся цехов бывшего хлопчатобумажного комбината) якобы произошла утечка бытового газа. Тут же была отработана и самая критическая ситуация, когда в доме по этой причине произошел взрыв.

За отработкой действий при чрезвычайной ситуации наблюдали не только члены проверяющей комиссии, но и журналисты. И если первые оценивали обстановку и качество выполнения тех или иных заданий с профессиональной точки зрения — примечая детали и сверяя расписанное по минутам время, то вторые словно оказались на съемочной площадке, где кадр за кадром разворачивались драматические события.

Вот житель дома сообщает о запахе газа в своем доме оператору службы 112. Приезжает аварийная бригада газовиков, проводит замеры воздуха. Между тем из здания в безопасное место эвакуируют жильцов (в роли статистов выступили будущие сотрудники МЧС — студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа). Звучат сирены, подъезжают машины МЧС, поисково-спасательная служба, несколько карет скорой помощи и другие аварийные бригады. Полиция оцепляет «злополучный» дом. Спасатели приставляют лестницы, с помощью специального снаряжения эвакуируют пострадавших с верхних этажей, какого-то бедолагу уже несут к «скорой», чтобы передать его в руки медиков. А в это время аварийно-спасательный автомобиль «АСА-20» приступает к разборке завалов. Объявляется минута тишины, спасатели настраивают специальную технику, чтобы услышать тех, кто застрял под грудой камней…

«Поставленные цели и задачи выполнили. Город и все службы жизнеобеспечения работали во взаимодействии. Условия были максимально приближены к реальным. Было привлечено 16 единиц техники и 78 человек личного состава», — рассказал журналистам после отработки заданий начальник 5-го ПСО Чувашии и Чебоксарского пожарно-спасательного гарнизона, подполковник внутренней службы Алексей Александров. Он, кстати, в январе 2013 года участвовал в ликвидации похожей, но уже реальной ситуации в деревне Тувси в то время еще Цивильского района, где в панельном доме произошел взрыв бытового газа. «Первое, что должен сделать человек, если оказался в любой чрезвычайной ситуации — позвонить в дежурно-диспетчерскую службу 01 или 112», — советовал Алексей Владимирович…

Прошли вчера и другие испытания командно-штабного учения. В Чебоксарах спасатели боролись с условным пожаром в Театре юного зрителя. В Новочебоксарске отработали ликвидацию последствий крупного ДТП на развязке, которое якобы произошло из-за столкновения пассажирского автобуса, бензовоза и легковушки, и опрокидывания вагона-цистерны с хлором, из-за чего в воздухе образовалось «ядовитое» облако. А сегодня в республике проводится отработка мероприятий при переводе систем гражданской обороны на военное положение. По завершении учений будут подведены итоги. Разбор проведет начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков.

Фоторепортаж Максима Васильева: