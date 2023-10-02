Юные футболисты из Чувашии стали лучшими с перевесом в одно очко

Юношеская команда региональной спортшколы по футболу впервые завоевала золотые медали финального этапа первенства ПФО среди игроков 2007 года рождения. Встречи заключительного раунда прошли в Чебоксарах на базе стадиона «Олимпийский».

Сначала юным футболистам из Чувашии пришлось преодолевать барьер первого этапа первенства ПФО. Попав в тройку лучших дружин в своей группе, наша дружина успешно отобралась в битву за награды.

Уже в родных стенах сборная республиканской спортшколы по футболу победила сверстников из тольяттинской «Лады» (2:1) и «Звезды» (1:0) из города Энгельса. Также подопечные Сергея Иванова и Сергея Кирсанова сыграли нулевую ничью с самарским «Олимпом» и со счетом 0:1 уступили ульяновскому «Спасателю».

Перед финальной битвой с нижегородским коллективом «Радий» два коллектива разделяло одно очко, и для победы в первенстве команде из Чувашии достаточно было не проиграть сопернику.

«Как говорят, дома и стены помогают. Я уверен, вы сможете сегодня удивить своих наставников, болельщиков мастерством, выучкой и жаждой борьбы», — напутствовал ребят перед заключительной игрой министр спорта Чувашии Василий Петров.

И наши футболисты с задачей справились — завершив игру со счетом 0:0, они одержали историческую и очень важную для себя победу в турнире.