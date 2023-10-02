В Чагасьском территориальном отделе Канашского округа приступили к строительству щебеночной дороги

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Инициативное бюджетирование делает идеи жителей реальностью. Фото cap.ru

Проляжет она через улицу Кибечи и соединит деревни Мокры и Семеновка. Проект по строительству сельской дороги с элементами водоотведения реализуется в рамках инициативного бюджетирования.
Вчера эта дорога для жителей улицы Кибечи была мечтой. Сегодня совместными усилиями мечта воплощается в реальность, отметил начальник территориального отдела Алексей Алексеев и поблагодарил всех, кто принимает участие в проекте. «Всего в 2023 году в Чагасьском территориальном отделе реализуются пять проектов инициативного бюджетирования: три — по установке детских игровых площадок, еще два — по очистке пруда и ремонту дороги. Общая сумма финансирования — более 5 млн рублей», — сообщил глава Канашского муниципального округа Сергей Михайлов.

Опубликовано: 17 октября 2023 г.


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