Чем Никиту Михалкова удивила чебоксарская публика

«Пауза на сцене — это умножение энергии спектакля»

Побывавшего в сентябре в Чувашии знаменитого режиссера впечатлили не только Вышитая карта России, но и местные зрители. На мастер-классе в собственной Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков рассказал ученикам о взаимодействии артистов с чебоксарской публикой на спектакле «12».

— Обычно по ходу спектакля, в местах, где этого заслуживают и артисты, и ситуация, зрители эмоционально аплодируют. Так было практически всегда, поэтому режиссер и актеры к этому привыкли, и подобная реакция воспринималась как естественная. Но на недавнем спектакле в Чебоксарах подобной реакции не возникало вообще, — вспоминает Михалков. — Зал на тысячу мест забит полностью. Я, сидя спиной к зрительному залу, стараюсь проанализировать это ощущение. И постепенно начинаю чувствовать огромное энергетическое наслоение, которое происходит и в зале, и на сцене. Оттого, что артисты не получают реакции, они концентрируются и играют дальше, а зритель, который не дает реакцию, наслаивает свои ощущения. Когда закончился первый акт, я услышал гром аплодисментов, какого не слышал на предыдущих постановках. Во втором акте ситуация повторяется — гробовая тишина и гром аплодисментов по его окончании.

— Дело вот в чем, — объясняет режиссер, — реагируя внутри спектакля, зритель как бы с тобой уже авансом расплачивается. Он высказался и дальше смотреть начинает с более низкой эмоциональной ступени. То есть накопление — разряд. Так как результат в смысле единения артистов и зрителя был равноценным, я понял, что это идеальный вариант, когда ты не провоцируешь зрителя на реакцию, а даешь ему возможность ее накапливать. …Энергия на сцене не выключается ни на секунду, и с точки зрения манипулирования это колоссальный инструмент. Он не всем виден, но без него вы никогда не заставите зрителя набирать энергию за счет концентрации и тишины. Пауза — это не дырка, это умножение энергии, когда совпадает реальное время в зрительном зале с реальным временем на сцене, и чем больше совпадает этих минут между залом и сценой, тем лучше спектакль. Вот это, наверное, самая главная задача и для актера, и для режиссера.

По материалам газеты «Культура»