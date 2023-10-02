В Чебоксары приедут лучшие гусляры России и оркестр из Белгорода

Теплое дыхание родной культуры
Звучание этого инструмента, древнейшего из струнно-щипковых, часто сравнивают с журчанием воды и дуновением ветра, свободно несущегося над полями. Кроме того, что гусли стали символом России, их пронзительному голосу, словно посеребренному лунной пыльцой, нет аналогов в мире. Добавьте к этому балалайку, домру, баян и аккордеон, и яркий звуковой эффект обеспечен.
Насладиться колоритным тембровым сочетанием чебоксарцы смогут в нынешнее воскресенье в Чувашской государственной филармонии. Концерт Белгородского академического русского оркестра и ведущих гусляров страны придется по вкусу и профессионалам, и любителям музыкального искусства.
Гастрольная творческая акция «Русских гуслей волшебный перезвон» реализуется Белгородской государственной филармонией при грантовой поддержке Минкультуры России. Помимо столицы Чувашии на исполнительской карте артистов — Владимир и Нижний Новгород, Ульяновск и Саратов, Пенза и Воронеж, и ряд других городов страны. Во многих из них никогда не слышали настоящие гусли, да и оркестр народных инструментов — гость не частый. Обеспечить широкий доступ к жемчужинам национальной музыки и культурному достоянию родины — главная цель создателей проекта.
ЕВГЕНИЙ АЛЕШНИКОВ,
художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, главный дирижер Белгородского академического русского оркестра, заслуженный работник культуры России:
«Проблема сохранения нематериального культурного наследия России является важной составляющей нацпроекта «Культура». Именно оркестры народных инструментов наделены высокой миссией приумножения музыкальных традиций русского народа с их выразительностью мелодики, гармонии, неисчерпаемым интонационным богатством. Наш коллектив существует более тридцати лет. Беря за основу лексику народного инструментального творчества, мы стараемся переосмыслить ее, осовременить и сделать доступной для самых разных возрастных категорий публики, которая через музыкальный язык прикоснется к своим истокам, почувствует дыхание родной земли, вспомнит о вечных жизненных ценностях».