Батыревские медики сдали нормативы ГТО

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники Батыревской центральной районной больницы на время сменили белые халаты на спортивную форму и отправились на стадион «Паттар», чтобы принять участие в сдаче нормативов ГТО.
Главная цель спортивной акции — пропаганда здорового образа жизни и популяризация комплекса «Готов к труду и обороне». Свою физическую подготовку в беге, прыжках и прочих упражнениях, предусмотренных нормативами, проверили врачи, медсестры, а также административные работники медицинского учреждения, сообщили в администрации Батыревского муниципального округа. Причем нормативы сдавали как молодые кадры, так и опытные сотрудники Батыревской районной больницы.
«Мы лечим пациентов, говорим им о здоровом образе жизни, и на собственном примере доказываем, что каждому человеку под силу занятия физкультурой, — говорит председатель профкома, заведующая инфекционным отделением Батыревской ЦРБ Антонина Чернова. — Доступные для здоровья спортивные нагрузки делают нас выносливее не только физически, но и укрепляют командный дух».
Все сотрудники больницы успешно выполнили испытания, установленные для различных возрастных категорий. Результаты всех участников будут занесены во Всероссийскую базу комплекса «Готов к труду и обороне» и отмечены знаками ГТО. 

Опубликовано: 12 октября 2023 г.


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