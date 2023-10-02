Завтра в Чувашию прибудут мощи великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Наша республика присоединяется к общенародной акции в поддержку русского воинства «Всероссийский молебен о Победе». Торжественная встреча ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца состоится 11 октября в 22 часа. Затем святыня будет размещена во Введенском кафедральном соборе.

Молебны у мощей святого великомученика Георгия Победоносца о мире, прекращении кровопролития, о воинстве российском будут совершаться во все время пребывания святыни в соборе. Как сообщают в Чебоксарской епархии, храм будет открыт для доступа 12 октября с 6 часов утра до последнего посетителя, а 13 октября — с 6 часов утра до 19 часов вечера.

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца осуществляется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России при поддержке Всемирного русского народного собора. В республике мероприятие проводится при поддержке правительства Чувашии, Чувашской митрополии и Чебоксарской епархии.

12 октября с 10 часов прямую трансляцию из храма будет вести Национальное телевидение Чувашии, сообщили

в Минкультуры республики. А помогать в обеспечении безопасности будут МВД по Чувашии и республиканский Минздрав.

Наша справка

«Всероссийский молебен о Победе» — принесение мощей великомученика Георгия Победоносца начался 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня посетит около 100 городов во всех 89 регионах России, чтобы каждый смог попросить помощи у этого великого святого, в том числе о помощи нашим сражающимся воинам.