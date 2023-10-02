Уроженец Таджикистана стал в Чувашии ведущим солистом театра и гражданином России

От ракса до русского балета

Фарходжон — в переводе с таджикского означает «камень души». Выбирая такое красивое и символичное имя для своего младшего сына, родители Фарходжона Камолова словно предугадали его будущее: ведь звездой балета не станешь без крепкого, как камень, характера и вложенной в танец души.

В десять лет мама привела сына в кружок народных танцев. На родном языке таджиков танец называют «ракс». Он отражает быт народа и сопровождает все знаменательные события в жизни человека. А уже через два года талантливый мальчик прошел конкурсный отбор в Пермский хореографический колледж. Можно представить, насколько страшно было маме Хайтгули Камоловой отпускать свою кровинушку одного в другую страну. Но свои двери для ребенка открыла одна из лучших балетных школ России, а стойкости и силы характера и этой хрупкой с виду дочери Востока было не занимать. К тому же Фарходжон и сам уже всерьез «заболел» балетом, хотя тогда вряд ли еще понимал, через какие тернии придется пробиваться к своим звездным партиям.

Ни подводить маму, которой после смерти мужа нужно было поставить на ноги троих детей, ни возвращаться в Таджикистан, не добившись ничего, было нельзя, поэтому оставалось одно — выживать и выплывать далеко не в тепличных, а скорее в спартанских условиях, вдали от родного дома. Его педагог классического танца заслуженный деятель искусств России Владимир Николаевич Толстухин, который сейчас является заместителем директора Пермского государственного хореографического училища, прекрасно понимал, насколько сложно приходится этим мальчишкам из ближнего зарубежья, когда на родину хорошо если удается съездить хотя бы раз в год и все — от уроков до стирки одежды — нужно делать самому. Но жалел правильно, по-отечески, учил «держать удар», не скрывая, что им придется трудиться больше остальных, чтобы добиться того же.

Уроки наставника, по сути заменившего Фарходжону рано ушедшего из жизни отца, не прошли даром: уже в колледже он был награжден Почетной грамотой «Лучший в овладении профессией», потом были победы во всероссийских и международных конкурсах, ведущие партии на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета, зарубежные гастроли…

Но когда мама приехала в Чебоксары, чтобы посмотреть его Принца в «Щелкунчике», ведущий солист труппы волновался больше, чем перед самым строгим жюри. В зале сидел особый зритель, и пусть поклонники об этом не догадывались, в тот вечер он танцевал только для нее. И счастье в маминых глазах значило для Фарходжона куда больше, чем все победы и достижения вместе взятые. Он тоже был счастлив, что мама может разделить с ним его триумф, овации и зрительскую любовь. Она это заслужила…

Не только Москва слезам не верит, наверное, вся Россия такая, и все же таланту, упорству и трудолюбию яркой звезды балета удалось растопить и ее сердце, покорить требовательную и взыскательную публику. Благодаря понятному законодательству и доброжелательным специалистам Управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике Татьяне Григорьевой и Александру Сергееву, которые терпеливо отвечали на любой вопрос, не возникало проблем и с трудовой деятельностью по патенту.

И все же Россия давно уже стала для него больше, чем местом работы. Она дала возможность учиться у лучших и стать лучшим, роли, о которых мечтает каждый танцор, гастроли по всему миру… Здесь он чувствует себя как дома, а оформить все это документально и получить российское гражданство помогла государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Фарход даже не помнит, сколько времени ушло на сбор необходимых бумаг, но говорит, что точно недолго и без каких-либо затруднений…

Сейчас молодой и талантливый танцор блистает на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета, но прощаться с Чувашией не собирается. Здесь не только теплая и любимая публика, но и много друзей, без которых он теперь уже просто не представляет жизни, как и без своей России…