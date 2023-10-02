Что нам стоит частный дом построить?

А потом зарегистрировать право собственности на него

Хотим построить частный дом. Какие формальности, связанные с выбором земельного участка и регистрацией права собственности, нам надо будет учитывать?

Семья Григорьевых, Чебоксары

— Строить жилой дом можно на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктах, — объяснила руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева. — Участок должен быть предназначен для личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного строительства. Обратите внимание, в нашей республике строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения нельзя.

Получать разрешение для строительства частного дома не требуется, продолжила Екатерина Владимировна. Но нужно направить уведомление о начале и окончании строительства дома в администрацию. Обязательно изучите действующие на местном уровне Правила землепользования и застройки, чтобы соблюсти все требования при расположении дома и в будущем не выяснять отношения с соседями. Учтите, что частный жилой дом не может быть выше трех этажей, а его площадь не должна превышать определенный процент от площади участка.

Для регистрации права собственности от вас потребуется документ на земельный участок, технический план на дом и уплата госпошлины в размере 350 рублей. Все документы надо подавать в МФЦ.

Технический план готовит кадастровый инженер за определенную плату. В этом документе содержатся все технические характеристики дома, его привязка к участку. Если границы земельного участка не установлены, то привязать дом или строение к земле будет невозможно, поэтому надо заранее позаботиться о том, чтобы участок прошел процедуру межевания. Техплан готовится в электронном виде и выдается собственнику на диске.

После того как вы подадите все необходимы документы в МФЦ на постановку дома на кадастровый учет и регистрацию права собственности, регистратор Росреестра проведет правовую экспертизу документов, поставит дом на учет и зарегистрирует право. Подтверждением того, что вы стали полноправным собственником дома и сведения о нем внесены в Единый государственный реестр недвижимости станет выписка из ЕГРН.

КСТАТИ

Сейчас регистрация права собственности носит заявительный характер, но законодатели все чаще говорят о том, чтобы ввести обязательную регистрацию права собственности с установленными временными рамками. Кроме того, планируют ввести и меры административного воздействия за неоформленную недвижимость.