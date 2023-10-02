Совет Федерации провел в Чувашии выездное заседание

Осужденный — не значит отверженный

Открыл встречу председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В Чебоксарах были обозначены основные направления совершенствования законодательства в сфере возвращения в общество осужденных лиц. В 2024 году в России заработает Федеральный закон «О пробации в РФ», и в Чувашии по сути уже реализованы основные его положения.

Как рассказал Глава Чувашии Олег Николаев, в республике реализован серьезный пул системных мероприятий по адаптации осужденных. Например, в этом году в колониях провели 15 консультационных выездов и провели 5 ярмарок вакансий. 54 человека в итоге были трудоустроены. Хорошо показало себя закрепление за осужденными карьерных консультантов.

Отдельно в Чувашии отслеживают судьбы тех, кому просто негде жить. Для решения проблем такого сегмента освободившихся лиц в регионе создан Центр социальной адаптации. 193 человека прошли через него в этом году — им помогли врачи, оказали содействие и в трудоустройстве.

В нашей республике большой интерес у участников заседания Совета Федерации вызвала работа исправительных центров — их 8, и они показывают отличную эффективность в ресоциализации. Попасть туда — хороший стимул для заключенных. Это практически свобода, с рядом ограничений. И польза экономике.

Кстати, цифры экономической деятельности системы ФСИН в республике тоже впечатляют. Объем заказов превысил 2 миллиарда рублей, в большинстве случаев это госзаказ — например, для Росгвардии или ФССП. Важно помнить, что во многих приговорах обозначена компенсация ущерба, нанесенного преступлением, а работая осужденные получают доход и могут погашать исполнительные производства.

Сегодня в масштабах страны через созданные недавно исправительные центры прошло около 30000 человек. Все чаще суды в своих приговорах направляют осужденных не в колонии, а именно на производство, в исправительные центры. Потому что и опыт Чувашии показал эффективность такого подхода к ресоциализации.

«Сегодня было очень приятно услышать позитивную оценку наших успешных практик по ресоциализации в Чувашской Республике. Мы организовали эту работу комплексно и системно. Мы перевыполнили целевые показатели по созданию рабочих мест. Создано 511 при целевом показателе 420. Поначалу были сложности с первыми шагами. Но когда создали первый исправительный центр, руководители предприятий увидели, насколько это просто и эффективно. Здесь выгоду получают все, и предприятия которые получают трудовые ресурсы, и сами осужденные — они могут вести привычный образ жизни и работать», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Как отметил начальник УФСИН РФ по ЧР Геннадий Шиндин, сегодня в регионе адаптация осужденных к обычной жизни организована в три этапа. Сначала заключенные изучаются, проводится их «диагностика», разрабатываются индивидуальные программы сопровождения. Потом начинается воспитательная работа, осужденные получают образование, работают, занимаются в кружках и секциях. На выходе 100% их получают специальность. И третьим этапом идет подготовка к освобождению. Ее начинают примерно за полгода до конца «срока». На свободе государство продолжает содействовать адаптации этих людей.

«Мы хотим, чтобы людей, которые содержатся в местах лишения свободы, было меньше. Для этого нужно активно заниматься социализацией осужденных. Чтобы они могли полноценно жить в обществе. В итоге жить людям в стране станет спокойнее и безопаснее. Конечная наша цель в этом. Результаты уже есть. Сокращается преступность, мы спокойно ходим по темным улицам, уменьшается количество заключенных», — отметил, комментируя итоги выездного заседания, Андрей Клишас.