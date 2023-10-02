Талантливые студенты меняют мир

Твой ход — твой шанс

Окончание школы и поступление в университет вовсе не означает, что наше будущее уже предопределено. Жизнь студента полна возможностей и вызовов. Доказательством этому может служить Всероссийский студенческий проект «Твой Ход». Ведь это хорошая возможность для тех студентов, кто живет настоящим, но думает о будущем. Было бы желание, целеустремленность, вера в идею — а «Твой Ход» поможет добиться результата.

Буквально несколько слов о том, что такое «Твой Ход». Это большое студенческое сообщество, где каждый готов направить свои усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций и реализацию своего интеллектуального потенциала.

Проект относительно молодой, 25 января этого года, в День российского студенчества, организаторы проекта объявили о запуске третьего сезона. Но уже сейчас «Твой Ход» насчитывает более полутора миллионов участников, более 12 тысяч амбассадоров со всей страны и 560 вузов являются партнерами проекта.

«Большой шаг к финалу»

Приятно отметить, что первый Окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» в Приволжском федеральном округе проходит в нашей республике. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова с удовольствием принял у себя участников проекта. А это ни много ни мало 1200 студентов из регионов ПФО.

Продлится Окружной этап в Чебоксарах до 11 октября и будет включать в себя три так называемых заезда. Важным элементом всей программы станут финальные испытания по защите проектов участников конкурсного трека «Делаю» и тестирование лидеров команд. Данный трек направлен на поддержку и развитие проектов молодежи, которая хочет жить и создавать в России на благо своего региона.

Стоит сказать, что в рамках трека «Делаю», команда из четырех человек, включая лидера должна создать проект в одной из пяти тематик. По результатам проведения трека определятся 200 проектов, лидеры которых получат премию — один миллион рублей. К слову, премию можно использовать для оплаты обучения в российских образовательных учреждениях, улучшения жилищных условий или развития своего проекта.

Также в эти дни запланированы образовательные модули по трем направлениям: «Ощущаю внутри себя», «Объединяю внутри сообщества» и «Создаю внутри страны».

«Участие в Окружном этапе проекта — это большой шаг к финалу и захватывающее путешествие, полное новых личностных открытий и возможностей. Встречи с другими участниками и экспертами помогут студентам прокачать свои знания и получить ценный опыт, а знакомство с Чебоксарами станет источником силы и вдохновения для новых идей и реализации намеченных целей. Каждый из студентов точно получит не только заряд ярких эмоций, но и важные стимулы для дальнейшего развития и достижения высот», — отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

А ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров выразил надежду, что среди победителей будут и проекты студентов ЧувГУ. «Окружной этап проекта «Твой Ход» — возможность погрузиться в созидательную, творческую среду единомышленников. В командной работе лучше понять себя и свои возможности, узнать, как твои сильные стороны помогут сделать твою команду более эффективной и усилить общий проект. И наоборот, как команда может помочь твоим лучшим качествам вырасти, а твоей личности перейти на новый качественный уровень», — сказал, в частности, Александров.

Старт дан

Первый день Окружного этапа был посвящен выявлению сильных сторон участников и помог им настроиться на продуктивную работу в течение последующих дней. Молодые люди приняли участие в модерационной сессии по управлению внутренней энергией и в актерском тренинге для определения зон роста. Уже во второй день участники научатся управлять командой, создавать и развивать студенческие объединения в стране.

Ну а в завершение всей программы ребята смогут погрузиться в атмосферу города и познакомиться с интересными местами Чебоксар, а также поучаствуют в креативной встрече по включению студенческого сообщества «Твой Ход» во «Всемирный фестиваль молодежи-2024».

Но это еще не все. В рамках Окружного этапа в эти дни пройдет и региональный этап спецпроекта «Дебаттл х Твой Ход» для студентов из Чебоксар, в котором молодые люди смогут прокачать навыки публичных выступлений, научатся доказывать и отстаивать свое мнение, смотреть на ситуацию с разных точек зрения и доносить мысль до собеседника. По итогам региональных этапов будет выбрана одна команда-победитель, которая после прохождения образовательного курса отправится в финал спецпроекта.

Из первых уст

Конечно, никто не расскажет о проекте «Твой Ход» лучше, чем его руководитель. Пользуясь случаем, мы поговорили с Кристиной Шенк об истории проекта, об открывающихся для студентов возможностях и почему это важно сегодня.

Как рассказала Кристина, проект возник благодаря самим студентам. На сегодня в вузах для студентов есть много различных сообществ, но зачастую они все разобщенные и конкурирующие между собой. И не хватало единого всероссийского студенческого сообщества, которое не только двигается по одному заданному курсу, но способно объединить студентов разных направлений, интересов. «И вот на одном из молодежных форумов студенты вышли с инициативой о создании проекта «Твой Ход». Раньше это была небольшая акция, проводимая платформой «Россия — страна возможностей». Потом уже он был материализован во всероссийский студенческий проект. В 2021 году у нас прошел первый сезон», — поделилась воспоминаниями Кристина, отметив, что сейчас «Твой Ход» — главный студенческий проект страны.

Не стоит забывать, что студенческая пора — время активного поиска самого себя. Поэтому, по мнению руководителя проекта, «Твой Ход», благодаря конкурсным трекам или программе индивидуального продюсирования, помогает каждому студенту открыть в себе определенный талант, побороть неуверенность и определиться с будущим.

Как признается Кристина Шенк, с момента создания проект постоянно развивается. Например, в прошлом году возник лозунг «Жить и создавать в России», который нашел активную студенческую поддержку. «Мы поняли, что наш проект будет жить дальше, будет развиваться. В этом году тоже не обошлось без изменений. Сегодня на Окружном этапе в Чебоксарах мы презентуем новый фирменный стиль проекта», — подчеркнула Кристина.

Волонтеры в деле

Валерия Сорокина, студентка третьего курса историко-географического факультета ЧГУ, является руководителем Волонтерского центра университета. По ее, совместно с командой, инициативе был создан просветительский проект «От сердца к лапке», который направлен на защиту и бережное отношение к бездомным животным. «Нашей командой было решено подать заявку на Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», чтобы выиграть главный приз и развивать наше начинание дальше», — рассказала студентка.

И если у Валерии и ее команды все впереди, то Анастасия Козлова в прошлом году уже испытала на себе все прелести победы. Будучи студенткой второго курса магистратуры факультета информатики и вычислительной техники, Анастасия выиграла миллион с проектом «Открываем мир вместе» — о здоровом образе жизни и спортивном туризме.

«Так как я уже не являюсь студентом, то в этом году я на Окружном этапе активно помогаю в организации мероприятия, как представитель принимающей стороны», — поведала нам девушка и призналась, что еще не потратила денежный приз, но скорее всего вложит его в покупку квартиры.