Три шедевра Левитана — в Чебоксарах

До долгожданной встречи с произведениями великого русского художника остаются считанные часы. Проект «Три шедевра Левитана в Чувашии. Выставка картин Государственной Третьяковской галереи» начнет работу 4 октября.

27 сентября три работы Исаака Левитана доставили в Отдел русского и зарубежного искусства ЧГХМ в специальном фургоне, оснащенном всем необходимым для перевозки ценнейшего груза. Полотна, написанные в XIX веке, путешествовали в индивидуальных ящиках. В них на протяжении всего пути сохранялись необходимые для живописи нормы температуры и влажности.

Перед вскрытием ящиков работы сутки акклиматизировались в новых условиях, а затем пережили процесс распаковки. Это кропотливое занятие, требующее знания различных тонкостей.

Передачу работ всегда сопровождают реставраторы и главные хранители обоих музеев. Они внимательно осматривают полотна на наличие дефектов: соответствует ли состояние сохранности обозначенному в документах. Все три произведения («Свежий ветер. Волга», «Весна. Большая вода» и «На Волге») защищены специальным антибликовым стеклом.

На сегодня экспозиция уже смонтирована, сопроводительные тексты, планы экскурсий и мастер-классов разработаны — проводятся последние приготовления к встрече шедевров со зрителями. Торжественное открытие состоится уже сегодня, ну а с завтрашнего дня выставка будет доступна для всех желающих с 10.00 до 20.00 каждый день, без выходных. Вход только по предварительной записи — надо позвонить по телефону (8352)58-01-22.