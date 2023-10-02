В Чувашском драматическом театре поставили пьесу «Месяц в деревне»

Прочная нить преемственности традиций

Есть спектакли, являющие собой не только воплощение какого-либо драматургического произведения, но и диалог разных поколений, эпох и взглядов на профессию. В таких работах кроется особая ценность, не укладывающаяся в рамки стандартного понятия о постановочном процессе. Всего за несколько часов сценического действа они позволяют не просто познакомиться с некими персонажами и сюжетом, а увидеть целую панораму актерских школ, методик и творческих подходов. Ярким тому примером стала премьера пьесы Ивана Тургенева «Пeр уйaх ?е? пeрле» (Месяц в деревне), прошедшая в минувшую пятницу в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова к 205-летию писателя.

Обновление постановочной команды — тенденция, которая наблюдается здесь давно и с завидным постоянством. Художественный руководитель коллектива, народный артист СССР Валерий Яковлев все чаще отдает право режиссерского слова молодым. Но если раньше на капитанский мостик вставали актеры этой же труппы, для которых спектакли Валерия Николаевича были главными университетами и путеводителями в многосложный мир режиссуры, то на этот раз решено было впустить в театральный дом мастера со стороны.

Елена Николаева, директор Чувашского драмтеатра, заслуженный работник культуры Чувашии: «Приглашенный режиссер — это большой мастер-класс для всех постановочных цехов театра, новый формат работы, новое веяние. А такое, как правило, предвещает успех постановки. Если говорить о самом спектакле, то он, конечно, «цепляет». Дмитрий Миронов подает его так, что все читается красиво и по-театральному грамотно. А горящие глаза зрителя, выходящего из зала, только подтверждают мои слова».

Дмитрий Миронов хорошо знаком чебоксарцам по театру «Станиславский. com», где активно играет, ставит и неоднократно одерживал победу в окружном фестивале «Театральное Приволжье». И хотя в святую святых национальной культуры он вошел уже дипломированным специалистом, год назад окончившим Российский институт театрального искусства (ГИТИС), начинать на неопробованных подмостках сразу с классики русской драматургии, да еще и в переводном варианте — довольно смелый и рискованный шаг.

Адаптироваться в неизведанном пространстве дебютанту помог коллега по цеху, создатель и руководитель театра «Станиславский. com» Антон Савельев, разработавший световую партитуру спектакля в тандеме с заведующей мастерской по свету Чувашского драмтеатра Любовью Ефимовой. Добротным художественным подспорьем стало и оформление Светланы Зверевой, на которое так удобно опереться при формулировке сверхидеи и построении общего концептуального плана, дабы не потерять смысловой ориентир и с ясностью довести до зрителей все, что хочется высказать.

В результате вполне земная и в какой-то степени бытовая история страсти замужней помещицы к учителю собственного сына, в которого в довершение всего влюбляется и ее повзрослевшая воспитанница, подана через призму больного воображения женщины. Причем, несмотря на то, что Наталья Петровна и Верочка – в разных возрастных категориях, их играют однокурсницы по Чувашскому институту культуры и искусств Эмилия Назарова и Светлана Лукиянова. Окончив вуз в 2011 году, обе актрисы уже успели обзавестись главными ролями и провели свой дуэт, преподнесенный как главная интрига и сердцевина постановки, на высокой эмоционально-психологической ноте. Выпускники 2020 года Григорий Петров и Кристина Иванова в ролях расхитителя женских сердец Алексея Николаевича Беляева и служанки Кати, тоже попавшей под влияние его чар, напротив, пока только осваиваются в профессии. Что, впрочем, не мешает им проникать в глубины образов и находить в разговорах со зрителем и партнерами по спектаклю нужную интонацию.

Сценическая реальность буквально на глазах расщепляется на несколько измерений, что отражено и в декорациях, и в костюмах, и в образной сфере, когда с первой и до последней картины раздираемые противоречиями персонажи беспокойно блуждают между мирами, так и не обретая почву под ногами. В некоторых мизансценах мы и сами не понимаем, явь перед нами или плод воспаленной фантазии героини, одержимо мечущейся между преступным вожделением, чувством вины перед супругом и любовью к ребенку.

Ну а фундамент актерского ансамбля во главе со старожилом труппы, народным артистом Чувашии Вячеславом Александровым составляют три поколения «щепкинцев» в лице заслуженного артиста Чувашии Валерия Карпова, Григория Федорова, народного артиста Чувашии Петра Садовникова и Александра Куракова (выпуски 2002, 1993 и 1983 годов). Вот она, прочная нить преемственности традиций, без которой невозможны полноценное существование театрального организма и перспективное творческое будущее.

Кстати

В сентябре нынешнего года в Чебоксарах был впервые запущен совместный актерско-режиссерский курс Чувашского института культуры и искусств и театра «Станиславский. com». В числе педагогов проекта и постановщик пьесы «Месяц в деревне» Дмитрий Миронов. «Участники программы будут изучать различные методы актерского мастерства, исследовать режиссерское искусство и практически применять полученные знания и навыки на сцене», — обещают в театре. Проректор по науке и дополнительному образованию института Ольга Михайлова и заведующая кафедрой актерского мастерства и режиссуры Лия Чернова уверены, что это интересный формат взаимодействия организаций культуры и новый опыт для обеих сторон. По завершении обучения воспитанники получат дипломы государственного образца и будут приняты в труппу театра.