Творческий путь начинается с «СЧ»

Студенты-журналисты готовы учиться у старших коллег

«Привет, Баха! Где ты находишься?» — снимала на телефон своего друга возле логотипа «СЧ» молодая девушка. «А ты не знаешь? — весело отвечал в камеру парень с необычным именем. — Мы сейчас в Доме печати. Отсюда стартует наше обучение в творческой лаборатории. И начинаем мы его со знакомства с редакцией газеты «Советская Чувашия»… Ну как, звук нормальный?..»

Такую «подводку» к своему первому репортажу в истории группы начинающих журналистов «MediaHub» готовили на днях в фойе нашей редакции первокурсники факультета филологии и журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. Ребята, прямо сказать, наделали на четвертом этаже Дома печати немало шума: все-то им хотелось разузнать, выяснить, подглядеть, как все устроено на нашей «газетной кухне», где как раз в это время готовился 12-полосный номер.

Главный редактор Владимир Васильев, приняв, так сказать, огонь на себя, повел будущих журналистов в легендарный архив «СЧ», чтобы поведать историю главной республиканской газеты на русском языке и на примере подшивок разных лет показать, как издание менялось вместе с Чувашией. Для многих студентов стало откровением, что одна из старейших газет республики представлена не только в бумажном варианте, но и имеет свой сайт, ведет телеграм-канал и записывает видео-интервью, причем прямо в кабинете директора. Туда, конечно, тоже заглянули любопытные гости и с удивлением заметили, что дизайн помещения позволяет легко трансформировать его в телестудию.

Заведующий кафедрой журналистики Анатолий Данилов сообщил, что в течение года у студентов-первокурсников запланирован цикл таких ознакомительных экскурсий в редакции региональных СМИ. Важно, чтобы ребята уже сейчас налаживали контакты и начинали пробовать себя, заметил наставник.

«Учебный творческий марафон продлится у будущих журналистов четыре года. И мы решили его начать именно с «Советской Чувашии», потому что это и история, и современность, это и наши выпускники ЧГУ, которые сейчас работают в газете. Уверен, нынешние студенты получат в редакции хороший настрой на творческую работу и советы от настоящих профессионалов своего дела», — сказал Анатолий Порфирьевич, который выпустил из университета не одно поколение журналистов, и сейчас продолжает всячески поддерживать выпускников, следить за их успехами.

Узнали ребята, и что такое редакционная планерка. Каждое утро она проходит в нашем конференцзале, где, собирается весь трудовой коллектив. Однако трем десяткам первокурсников пришлось все же немного потесниться. Обычно газетчики во время таких собраний обсуждают предстоящий номер, планируют и распределяют задания, ну а гостям предоставили возможность почувствовать себя интервьюерами. Студенты спрашивали у Владимира Васильева, о чем вещал самый первый номер газеты, была ли цензура, трудно ли быть главным редактором, как сплотить коллектив и о многом другом.

Важные темы поднимал и сам интервьюируемый, тоже, кстати, учившийся на факультете журналистики ЧГУ. Зная современную молодежь, главред «СЧ» не стал смущать ребят вопросами, читают ли они газеты и, в частности, «Советскую Чувашию», отметил лишь, что «это газета для взрослых и думающих людей, и до нее нужно умом дорасти».

«Никто кроме «СЧ» сегодня так глубоко и подробно не рассказывает о простых людях, не поднимает их истории, проблемы. А мы этим занимаемся», — подчеркнул Васильев. И попросил первокурсников серьезно задуматься о том, для чего они выбрали путь журналиста. «По зову сердца», «чтобы быть в центре событий», «создавать интересный контент», «говорить людям правду»… — в основном отвечали студенты. И лишь немногие сказали — для того, чтобы менять мир, делать окружающий мир лучше, а это в журналистике, особенно социальной, по мнению главреда, пожалуй, самое главное. «Журналист должен чувствовать все на кончиках пальцев — и этому нужно учиться», — советовал он как наставник молодым коллегам.

Впечатления

Баходир Хамраев, студент первого курса факультета филологии и журналистики ЧГУ, руководитель онлайн медиагруппы, приехал учиться в Чувашию из Марий Эл:

«В редакции «СЧ» я почувствовал, что попал в профессиональную творческую лабораторию, на это приятно смотреть и хочется в этом участвовать. Уже задумался, как попасть сюда на практику. Главный редактор газеты несколько поменял наше представление о том, чем могла бы заниматься наша медиагруппа, которую мы вместе с однокурсниками недавно создали. Планы у нас большие – будем вести свой канал все четыре года обучения в университете, и на основе этого опыта хотим построить дипломную работу. А еще в редакции нам дали несколько советов, какие темы освещать, как быть востребованными и как получить поддержку. Возможно, у нас появятся и совместные с «СЧ» проекты — во всяком случае, идеи рождались прямо во время беседы…»

Ариадна Козлова, студентка первого курса факультета филологии и журналистики ЧГУ, приехала учиться в Чувашию из Камчатского края:

«Признаюсь, изначально шла в редакцию «СЧ» с таким настроем, что, скорее всего, будет стандартная экскурсия и нас вряд ли ждет что-то интересное. Но как только мы пересекли порог «Советской Чувашии», стало понятно, какой уровень у редакции и самого издания. Приятно удивило, что газета прекрасно ощущает себя в современном медиапространстве, активно использует новые технологии, но при этом чтит традиции, имеет свою историю, гордится ею. Но больше всего мне понравилось, что в «СЧ» с нами не общались на каком-то заумном языке, сложными словами, а говорили очень просто, на равных — как с приятелями и даже коллегами, это располагает к общению, и как-то само собой приходит осознание, что нас тут понимают».