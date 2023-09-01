Троллейбусный парк обновят с помощью облигаций

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение облигаций ДОМ.РФ для модернизации транспортного состава и инфраструктуры в Чебоксарах. В общей сложности за счет льготного финансирования для столицы республики приобретут 92 современных троллейбуса.

Глава Чувашии Олег Николаев: «Этот инструмент финансирования позволит нам повысить транспортную доступность и качество обслуживания жителей столицы и города-спутника Новочебоксарска, решить многолетнюю проблему пассажирского сообщения между городами, столь волнующего их жителей. В итоге мы должны создать единое перевозочное пространство Чебоксарской городской агломерации, связать друг с другом населенные пункты. Чебоксары и Новочебоксарск будут в том числе соединены межмуниципальными троллейбусными маршрутами. Для этого до середины 2024 года будет закуплено 92 современных троллейбуса, в том числе 20 единиц городского транспорта с системой аварийного автономного хода и 72 — с увеличенным автономным ходом. Кроме того, планируем реконструкцию тяговой подстанции. Мы движемся к достижению большой цели — передвижение людей должно быть удобным, безопасным и соответствующим современным стандартам, а само транспортное обслуживание — экологичным и соответствующим логике устойчивого развития».

Стоимость проекта оценивается в 3,1 млрд рублей, он будет полностью профинансирован ДОМ.РФ. Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков отмечает, что транспортная доступность — важный фактор развития городов. Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволяет повышать мобильность людей и упрощать логистику: как с помощью строительства качественных дорог, так и закупки современного пассажирского транспорта. Все это имеет важное экономическое и социальное значение. Только благодаря проекту, по нашим оценкам, будет построено более 285 тыс. кв. жилья, и жилищные условия улучшат не менее 4600 семей. Хотя эффект, безусловно, почувствует вся Чебоксарская агломерация с населением более 800 тыс. человек.

Завершить реализацию проекта планируется в первой половине 2024 года. Транспорт приобретается в рамках реформы, запущенной властями в 2022 году, благодаря которой крупнейшие города Чувашии — Чебоксары и Новочебоксарск — соединят троллейбусными маршрутами. Для этого уже создано специальное предприятие, которое в перспективе должно войти в тройку по числу эксплуатируемых троллейбусов в стране. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.