НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ,

актер, кинорежиссер, народный артист России:

«Потрясен увиденной Вышитой картой России. Это подлинное произведение искусства, одно из важнейших событий и достижений в культуре страны. А сама идея эта и ее воплощение — Промысел Божий… Когда-то на кинофоруме «Золотой Витязь» мы впервые

в стране ввели в обиход фразу «традиционные духовно-нравственные ценности». Она стала основой государственной культурной политики. В глубине народных традиций заложен духовный смысл подлинного искусства, именно оно в состоянии объединять народы, которые пытаются разобщить западные политики. Культура — это оборона души. Потеряем душу — потеряем государство, народ, поколения».