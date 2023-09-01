Болельщик подмосковного «Сатурна» после матча украл флаг Чувашии

Чувашский трофей для футбольного хулигана

Необычный способ празднования победы своей любимой команды выбрал болельщик подмосковного футбольного клуба «Сатурн». Сразу после окончания кубкового матча против вурнарской команды «Химик-Август» он решил выкрасть флаг Чувашской Республики.

Инцидент произошел 13 сентября. Основное время матча 1/64 финала Кубка России в Раменском завершилось со счетом 0:0. После этого проследовала серия пенальти, которую команда из Вурнар откровенно провалила (1:3) и выбыла из розыгрыша. Однако пока игроки одной команды поздравляли друг друга, а второй — утешали, в телекартинку попала драка с участием нескольких молодых людей. На экране «засветился» и полицейский, который попытался их разнять.

Как выяснилось, конфликт возник из-за того, что один из местных болельщиков проник в сектор группы поддержки «Химика-Августа» (составленной как из тех, кто специально приехал из Чувашии поболеть за вурнарцев, так и из земляков, работающих в Москве и области). На секторе, как это принято в современном мире, вывешены флаги и баннеры, посвященные команде. Незваный гость сорвал флаг Чувашии и убежал к своим.

В фанатских кругах утеря атрибутики, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах, считается крайне неприятным фактом (почти как в анекдоте про то, что в номинации «Лучший фильм ужасов» премию «Оскар» выиграла советская кинолента «Утеря партбилета»). И сложно понять, что больше огорчило болельщиков «Химика-Августа» — поражение команды или…

История с флагом завершилась хэппи-эндом. По одной из версий, чувашским болельщикам удалось отбить родной флаг практически сразу — еще на арене, по другой, официальной, — атрибут вернули уже за пределами стадиона и после обращения в правоохранительные органы.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза инцидент с кражей и дракой не оставил без внимания, оштрафовав «Сатурн» на 50 тысяч рублей (и пригрозив ужесточить наказание в случае рецидива) за необеспечение безопасности, еще на такую же сумму — за поведение фанатов. Но и «Химик-Август» тоже выплатит штраф «за неправомерные действия болельщиков» — 25 тысяч рублей.

Кража футбольной атрибутики у болельщиков из противоположного лагеря — не такая уж и редкость. Но подобные инциденты, как правило, происходят между фанатами клубов, которые связывает многолетнее и принципиальное соперничество — типа «Спартака» и ЦСКА или «Зенита» и «Динамо». А «Сатурн» и «Химик-Август» друг с другом сыграли впервые…

Если «Химик-Август» делает только первые шаги в профессиональном футболе (с сезона-2021/22 команда играет во Второй лиге первенства России), то «Сатурн» имеет за плечами опыт выступлений и в элитном дивизионе. А сейчас команду тренирует Роман Широков — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратный чемпион России, экс-капитан сборной России.

Одноименному стадиону в Раменском есть что вспомнить. Так, в матче «Сатурн» — «Спартак» в 2009 году судья назначил пенальти в ворота хозяев. Пока бразильский футболист «Спартака» Алекс готовился выполнить удар с 11-метровой отметки, за него это сделал выбежавший на поле болельщик москвичей. Причем его удар в угол ворот оказался точным. Пенальти, естественно, «попросили» перебить: Алекс тоже забил, но уже менее убедительно.