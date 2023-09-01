Ширтан на свадьбу готовили три дня

На 15 свадьбах в один день смогли побывать гости фестиваля, прошедшего в окрестностях Сургута. Показали на нем свадебные традиции русских, чувашей, белорусов, узбеков, татар, марийцев, лезгин и других народов, живущих в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

«Изюминкой фестиваля стало представление свадебных обрядов, — пишет «Вестник Сургутского района». — Например, в Узбекистане есть старинная традиция, которая дословно переводится как «сладкий рот»: свекровь и невестка угощаются медом, символом добрых речей и хороших отношений между ними. А в Чувашии свадьбу открывает туй пуçĕ, или предводитель свадьбы. Он идет со стороны жениха со свитой в дом невесты, отгоняя плеткой злых духов и кидая монеты детям как символ благополучия. Родители невесты встречают его с хлебом-солью».

Конечно же, были на свадебном празднике и угощения. «Мы привезли несколько наших национальных блюд — пирог хуплу с мясом и картошкой, чувашское пиво, ширтан. Готовится ширтан из желудка барана или овцы, внутрь кладут сало, сердце и другие внутренности. Мы готовили его три дня по три часа в духовке», — рассказала журналистам Людмила Сычева, приехавшая на фестиваль вместе с сестрой и друзьями из поселка Пионерский. Кстати, Людмила не только хорошо готовит — с восемнадцати лет она поет чувашские песни, выступает на концертах.

В этом же поселке живет пенсионерка Любовь Свеклова, уроженка деревни Апанасово-Темяши Яльчикского района Чувашии. «Мы активные участники подобных мероприятий, — говорит она. — Интересно приезжать, люди интересуются нашей культурой, обрядами, мы перенимаем опыт у других. Когда молодые были, некогда было этим всем заниматься. А сейчас можно посещать соседей, знакомиться с другими представителями национальных объединений».

Публикуется в рамках проекта «Культурные ценности. Наследие. Самобытность», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии