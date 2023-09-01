В Чебоксарах состоялся показ документального фильма об Андрее Тарковском

Вчера в кинозале «Сеспель» состоялся показ документального фильма «Боже! Чувствую приближение твое!». Чебоксарским зрителям киноленту представил сам автор — режиссер, народный артист Российской Федерации Николай Бурляев. Фильм посвящен советскому кинорежиссеру Андрею Тарковскому, и название картины — строки из последней его дневниковой записи. Свой фильм Николай Бурляев выпустил к 90-летию со дня рождения мастера, как дань памяти другу и учителю. Эта лента — о духовной сути творчества великого режиссера. Подробности о показе фильма читайте в «СЧ».
Опубликовано: 21 сентября 2023 г.
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