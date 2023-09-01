Не хотите платить лишнего за жилье? Проверьте кадастровую стоимость своей квартиры

На портале Росреестра опубликован проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных объектов капитального строительства. Собственники квартир, частных домов, производственных и торговых зданий, помещений и т.д. могут посмотреть предварительную кадастровую стоимость своего объекта недвижимости.

«Мы рекомендуем всем владельцам объектов зайти на портал Росреестра и узнать , какая стоимость их квартиры или дома будет установлена в этом году и начнет применяться с 2024 года, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергей Васюков. — Посмотрите, все ли данные по вашим объектам учтены верно: совпадает ли площадь, правильно ли указано назначение недвижимости. Все эти составляющие влияют на формирование кадастровой стоимости. Именно от нее будет исчисляться налог на протяжении следующих нескольких лет».

Если по вашему зданию или квартире закралась ошибка, например, вместо 33 квадратных метров указано 133, то до 10 октября вы можете направить замечание к проекту. Обязательно приложите документы, подтверждающие наличие ошибки.

«На практике большинство граждан начинают интересоваться кадастровой стоимостью своих объектов недвижимости только после получения налоговых уведомлений, — констатирует директор филиала ППК «Роскадастр» Чувашии Игорь Татур. — Люди, не согласные с размером налога на недвижимое имущество, обращаются в различные органы с жалобами и требованиями пересмотреть кадастровую стоимость. Заблаговременное размещение для ознакомления проекта отчета позволит всем заинтересованным лицам узнать будущую кадастровую стоимость объектов недвижимости и, в случае несогласия с ней, предоставить свои замечания до утверждения результатов государственной кадастровой оценки».

На заметку

Как проверить новую кадастровую стоимость квартиры?

1. Зайдите на портал Росреестра.

2. Найдите раздел «Фонд данных государственной кадастровой оценки» — (услуги и сервисы — сервисы — Фонд данных государственной кадастровой оценки).

3. Осуществите поиск по кадастровому номеру объекта (этот раздел открыт по умолчанию).

4. По результатам поиска выйдет информация по вашему объекту и новая кадастровая стоимость. Нажмите на указанные цифры, чтобы увидеть полный отчет.

5. Сверьте со своими документами указанные данные.

6. При наличии ошибки подготовить и направить замечание в БУ «Чуваштехинвентаризация», которое проводило работы по кадастровой оценке.

Как подать замечания?

«На подачу замечаний по кадастровой стоимости объектов недвижимости государство выделяет 30 календарных дней с момента размещения проекта отчета в Государственном фонде данных на портале Росреестра, — говорит заместитель директора «Чуваштехинвентаризации» Алексей Змеев. — Замечания люди могут лично предоставить в «Чуваштехинвентаризацию» (г. Чебоксары, ул. Бабушкина, д.8, пом.3), передать их через МФЦ, направить письмо с уведомлением по почте». Принимаются замечания по 10 октября 2023 года включительно.