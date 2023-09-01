Отжались, подтянулись и подали пример

Коллективы Минприроды Чувашии и отдела образования администрации Аликовского муниципального округа попробовали силы в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Сотрудники министерства сдавали ГТО на базе центра тестирования столичной спортшколы «Спартак». Любители здорового образа жизни прыгали в длину с места, подтягивались на турнике, выполняли отжимания, наклоны вперед, стоя на гимнастической скамье, и многие другие упражнения спортивного комплекса.

Аналогичные испытания прошли и работники отдела образования из Аликовского округа. Они сдавали нормы ГТО на базе Аликовской спортшколы «Хелхем».

Работники двух коллективов, выполнившие нормативы, будут удостоены знаков отличия ГТО. Специалисты Минприроды Чувашии и отдела образования администрации Аликовского муниципального округа показали хороший пример отношения к физической культуре и спорту, отмечают в Минспорта республики.