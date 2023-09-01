В среду в республике пройдет Единый информдень

Завтра по всей республике пройдут традиционные встречи местных жителей и работников предприятий с представителями органов власти в рамках Единого информационного дня. Магистральные темы как всегда самые актуальные — кибербезопасность и защита от телефонных мошенников, предварительные итоги уборочных работ и господдержка сельского хозяйства, а также ход подготовки к отопительному сезону.

Кроме того, на встречах будут обсуждаться проблемные темы конкретных муниципальных и городских округов, состоится прием граждан.