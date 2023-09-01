Мечтал снять фильм о родных Чебоксарах…

В воскресенье в одном из московских хосписов скончался известный кинорежиссер, уроженец Чебоксар Александр Хван.

Родился он 28 декабря 1957 года в семье инженера корейского происхождения Федора Хвана и Людмилы Шуваловой. «Отца во время агрессии Японии против Китая в 1933 году вывезли из Маньчжурии в Хабаровский край. А мамину семью во время войны эвакуировали из Запорожья в Алтайский край. Они встретились в Барнауле во время учебы в Алтайском машиностроительном институте. Их распределили в Чувашию на завод тракторных запасных частей, так раньше назывался агрегатный завод», — рассказал позднее режиссер в интервью газете «Грани».

В Чебоксарах Хван окончил школу № 16 и художественную школу, и в 1975 году, выдержав огромный конкурс, поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой. Известность пришла к нему в 1992 году после фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина была удостоена приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовала в нескольких кинофестивалях, включая Каннский, пишет «Российская газета». Кстати, Хван сочинил и музыку для этого фильма. Среди других известных фильмов Хвана-режиссера: «Кармен», «Умирать легко», «Дрянь хорошая, дрянь плохая». Он также снимался в эпизодических ролях в фильмах «Дети Арбата», «Питер FM», «Мания Жизели» и других.

Александр Хван не раз приезжал в Чувашию, был гостем Чебоксарского международного кинофестиваля, планировал снять о родном городе фильм-антиутопию «Чебоксары 2080»…

Последние годы жизни для Хвана складывались непросто. Накануне своего 60-летия он перебрался в Дом ветеранов кино, не потянув съемное жилье в Москве. А в 65 — умер в хосписе от тяжелой болезни…