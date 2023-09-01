«Он беззаветно любил родной край…»

Республика готовится широко отметить 95-летнюю годовщину со дня рождения Андрияна Николаева

В августе и начале осени Чувашия по обыкновению пребывает в космическом настроении. И не потому, что ночное небо рассекает звездный дождь. В это время мы вновь и вновь раскрываем величайшие страницы истории нашей республики и страны, связанные с именем третьего советского космонавта Андрияна Николаева. В августе 1962 года он совершил свой первый полет в космос, а 5 сентября республика, как всегда торжественно и с размахом, отмечает очередную годовщину со дня его рождения. В этот раз разделить праздник с жителями Чувашии приехала дочь Андрияна Григорьевича — Елена Терешкова.

Большое торжество по случаю 94-летия со дня рождения чувашского «Сокола» (позывной космонавта) традиционно состоялось на его малой родине — в селе Шоршелы Мариинско-Посадского округа. Как и в прошлые годы, главной площадкой празднования стал Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Каждый год 5 сентября здесь собираются не только сельчане, родственники и друзья дважды Героя Советского Союза, знававшие его лично, но и школьники, общественники, представители ветеранских организаций. Приезжают сюда и «звездные» гости, в том числе именитые космонавты и члены их семей.

Как рассказали в музее, дочь Николаева и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой не такой уж и редкий гость в Чувашии. И только в пандемийные годы поездки на малую родину отца откладывались, а так Елену Терешкову тут хорошо знают, всегда ждут и радушно принимают. Однако в этот раз она приехала на родину отца еще и с особой миссией — обсудить важные вопросы с Главой Чувашии.

Ведь в следующем году республика будет отмечать 95-летие со дня рождения легендарного космонавта. Кроме того, волнует ее и судьба мемориального комплекса, который давно нуждается в обновлении…

На празднике руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова рассказала журналистам о подробностях рабочей встречи Елены Терешковой с Олегом Николаевым. «В ближайшее время по поручению Главы республики подготовят Указ о праздновании 95-летия со дня рождения Андрияна Николаева, будет создана рабочая группа. Основные мероприятия пройдут как в столице Чувашии, так и в родном селе космонавта. Уверена, что с нами будет праздновать вся страна», — отметила министр.

Также, по ее словам, планируется наладить более тесное взаимодействие с Ярославской областью (малой родиной советской «Чайки» Валентины Терешковой), возможно проведение совместных мероприятий. Кроме того, Елена Андрияновна предложила в программу детского туризма, помимо посещения Мемориального комплекса в Шоршелах, включить экскурсию в Ярославский планетарий, а для победителей конкурсов и олимпиад организовать поездку в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке Московской области.

Все эти мероприятия, по мнению министра культуры, помогут увековечить имя Андрияна Николаева, привлечь в дело сохранения памяти о нем подрастающее поколение, ведь для детей легендарный летчик-космонавт, несомненно, настоящий герой и пример для подражания. Вот и Елена Терешкова, выступая на праздничном митинге, обращалась прежде всего к собравшейся молодежи — воспитанникам Шоршелской средней школы и ученикам чебоксарской школы № 10 (оба учреждения носят имя Андрияна Николаева).

«Мне хочется пожелать вам наряду с хорошей учебой, правильным выбором будущего пути и целеустремленностью всегда помнить о своей малой родине. Ваш земляк и мой отец космонавт Андриян Николаев родился и вырос тут, был простым деревенским мальчишкой. Но даже став мировой знаменитостью, всегда беззаветно любил родной край. Он до последнего дня разговаривал на чувашском языке, обожал Шоршелы, и, когда я была маленькой, часто рассказывал мне, как купался на речке Цивиль. Все эти теплые воспоминания, приезды сюда были для него как глоток свежей воды. Он черпал тут свои жизненные силы. Пусть и вас родная земля наполняет энергией, вдохновляет на хорошие поступки и добрые дела», — пожелала она мальчишкам и девчонкам.

Ну и, конечно, гостья делилась с молодежью своими воспоминаниями о звездных родителях: «Мои родители, и папа, и мама, были в отряде первых космонавтов. И на их долю выпала очень сложная, но интересная жизнь. Они были первопроходцами в космосе, фактически на них проводились первые испытания, как человек может жить в космосе несколько дней, есть, пить, парить в невесомости…».

Попросили Елену Терешкову вспомнить, и как отмечались дни рождения отца, когда она была ребенком. «На дни рождения родителей собирались все первые космонавты. Все они были очень веселыми и затейливыми людьми, поэтому такие встречи всегда проходили душевно. Ну а папа, конечно, меня обожал, он был самым лучшим отцом в мире — удивительно добрым, но очень требовательным к себе человеком. Я очень переживала, когда и папа, и мама уезжали в командировки. Собранный чемодан в коридоре для меня — грустное детское воспоминание. Я говорила маме, что готова все по дому делать, и полы мыть, и убираться, лишь бы она не уезжала. Но понятно, что родители не принадлежали сами себе», — рассказывала Елена Андрияновна.

К СЛОВУ Встреча Елены Терешковой с Олегом Николаевым прошла за несколько часов до торжества в Шоршелах в Доме правительства республики. «Для многих жизненный путь Андрияна Григорьевича Николаева стал примером в выборе профессии, и следующий год, 95-летие со дня рождения космонавта № 3, нужно отметить масштабно. Сформируем оргкомитет, определимся с мероприятиями, объединим всех, кто заинтересован в участии», — поделился Глава Чувашии планами с дочерью космонавта.

Рассказал руководитель региона и как обстоят дела с реконструкцией музея космонавтики. По его словам, проведена большая работа по перезагрузке мемориального комплекса, подготовлена проектно-сметная документация, получена поддержка со стороны Совета Федерации. Сейчас документы находятся в Правительстве России, ожидается финансирование.

«Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году проект был начат. Благодаря ему мемориальный комплекс станет более содержательным, интересным и привлекательным как для жителей Чувашии, так и для гостей из других регионов», — заверил Олег Николаев.

Елена Андрияновна же сообщила, что ее семья готова помочь в продвижении проекта. «Валентина Терешкова, моя мама, написала письмо на имя Президента России Владимира Владимировича Путина с просьбой поддержать проект реконструкции музея. Будем надеяться, что все получится», — сказала она…

Естественно, с дочерью знаменитого космонавта всем хотелось сфотографироваться на память. И местным школьникам, и артистам, которые приготовили замечательный концерт, и юным связистам детской коллективной радиостанции «Восток-3», которую курирует региональное отделение Союза радиолюбителей России, и ветеранам космодрома Байконур, и участникам движения «Солнце на спицах», что вот уже в 20-й раз проводят велопробег в честь первого чувашского космонавта…

«Тетя Лена! Алена!» — вот так по-свойски приветствовали почетную гостью на празднике родственники Николаевых. А в ответ тут же следовали крепкие объятия. Среди родных, например, были двоюродные внучатые племянники, которые, между прочим, сейчас хорошо общаются и дружат с внуками Андрияна Николаева — Алексеем и Андреем. Кстати, как рассказывала сама Елена Терешкова, ее сыновья выбрали совсем не «космические» профессии: старший Алексей закончил МГУ, сейчас проживает в Мурманске и работает в компании «Новатэк», а младший Андрей — музыкант-скрипач, заканчивает Академию исполнительского искусства и готовится в следующем году поступить в консерваторию. Сама же дочь звездных родителей, напомним, по образованию хирург-ортопед.

Звучали на празднике и любимые песни космонавта Николаева, а во дворе музея в большом чане готовилась ароматная уха «От Андрияна». «Почему уха?» — спросили мы у заведующего научным отделом мемориального комплекса Михаила Семенова. «Как человек, выросший на реке, Андриян Григорьевич, конечно, любил рыбалку, и считался настоящим ценителем и знатоком ухи. Даже имеются записи, где космонавт в качестве судьи-дегустатора оценивает конкурс по приготовлению этого блюда», — рассказал Михаил Николаевич.

Многие в этот день делились воспоминаниями о национальном герое. «Супруга брата Андрияна Петра — моя сестра, мы обе когда-то работали в школе. Каждый приезд Андрияна Григорьевича на родину был для нас праздником. Обычно он заранее звонил, предупреждал, что приедет, и просил накрыть для него самый простой стол — чтобы на нем была вареная картошка, огурцы да помидоры с грядки, еще любил пироги и домашнее пиво. Ему всегда хотелось своего, деревенского. Приезжая, заходил к нам не сразу, часто шел по улице, заглядывал к друзьям. Через Андрияна мы с сестрой передавали для тогда еще маленькой Леночки вязаные носочки с узорами», — с теплотой вспоминает жительница Шоршел Валентина Мусохранова. «А еще дядя Андриян любил разговаривать на чувашском языке. Когда приезжал, просил нас — давай говорить на чувашском. Обязательно выписывал газеты, чтобы не забывать родной язык», — добавила племянница Анна Самсонова…

Кстати, 5 сентября в семье Николаевых всегда был двойной праздник. Ведь в этот день родился не только Андриян Григорьевич, но и его мама — Анна Алексеевна. Нынче ей исполнилось бы 123 года. У ее могилы на сельском кладбище, как и в усыпальнице самого космонавта, была проведена заупокойная лития. По словам жителей Шоршел, в этом году благодаря поддержке депутата Госдумы Анатолия Аксакова был обновлен памятник матери легендарного сына Чувашии. Инициативу по обустройству нового монумента взял на себя друг семьи Николаевых, член Совета старейшин при Главе Чувашии Петр Митрофанов. В короткие сроки, всего за три месяца, надгробие было приведено в порядок.

Между тем

По данным пресс-службы Администрации Главы Чувашии, получено положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции музея имени А.Г. Николаева. Строительные работы планируется выполнить в 2024-2025 годах. Предполагается, что после обновления музея его пропускная способность увеличится более чем в три раза — до 200 тыс. человек в год. Реконструкция также позволит обеспечить сохранность коллекции на соответствующем уровне, увеличить выставочные площади, придать музею дополнительные функциональные возможности. В музее станет комфортнее, в том числе и маломобильным гражданам. Будут внедрены интерактивные технологии, которые создадут «эффект погружения», и другие креативные проекты, связанные с тематикой музея.

Фоторепортаж Валерия Панфилова