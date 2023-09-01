Проект доцента ЧГАУ по выращиванию хмеля признан лучшим на конкурсе молодых ученых

По итогам Всероссийского конкурса молодых ученых «Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России» проект доцента кафедры технического сервиса инженерного факультета Чувашского государственного аграрного университета Романа Андреева был признан экспертами лучшим в номинации «Инновационные технологии выращивания хмеля в России». Как сообщили в Минсельхозе Чувашии, ученый предложил в своей работе энерго- и ресурсосберегающую технологию выращивания хмеля с механизацией трудоемких процессов. Победа на этом конкурсе — не первое достижение Романа Викторовича. В 2021 году он признан победителем, награжден дипломом, памятной медалью лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года» и занесен в реестр профессиональных инженеров России по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Машиностроение».