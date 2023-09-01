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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЛА САЛАЕВА,
депутат Госдумы России:

«1 сентября в Мариинском Посаде торжественно открыли первую в Чувашии школу, построенную в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В новой школе созданы все условия для того, чтобы жизнь детей наполнялась хорошими знаниями. И учителя будут чувствовать себя здесь очень комфортно, так как классы большие и просторные, с новым оборудованием. Отмечу — сам купеческий город на Волге наполнен удивительно богатой историей. Ну, кому не знакома история про Цареву гору и Екатерину, что обронила там золотую ложечку? И как важно сейчас наполнить самыми главными и самыми интересными ее страницами содержание уроков в новой школе. Именно с этого начинается детская гордость за свою малую родину — с ее истории».

Опубликовано: 5 сентября 2023 г.


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