Здесь учат будущих учителей

Пока студенты старших курсов ЧГПУ имени И.Я. Яковлева радовались встрече друг с другом после летних каникул, первокурсники, немного стесняясь, привыкали к новой атмосфере. В стенах Чувашской государственной филармонии прошла торжественная линейка вуза, приуроченная ко Дню знаний.

В нынешнем году на бюджет поступило более 650 первокурсников по разным направлениям подготовки. Львиная доля из них участвовала в торжественной линейке. Молодые люди пришли в строгих и галантных костюмах, девушки — в ярких платьях. Высоким, «баскетбольным» ростом выделялся студент первого курса направления «Бизнес-­аналитика на базе систем искусственного интеллекта» Семен Оборин. «Для меня процесс обучения — это развитие личности. На протяжении всей жизни мы чему-­то учимся. Учеба в университете это очень важный этап, который нужно пройти. Я хочу получить качественные знания, приобрести необходимые навыки, которые мне помогут в будущем при работе», — поделился Семен с журналистом «СЧ».

Студентов ЧГПУ имени И.Я. Яковлева приехал поздравить с Днем знаний Глава Чувашии. Сначала Олег Николаев осмотрел выставки студенческих объединений. Особое внимание привлекла экспозиция поискового отряда «Память». Участники группы выезжают на раскопки в разные уголки России, где проходили бои. У каждого экспоната здесь неповторимая история — будь то ложка, кружка, каска или другие предметы солдатского быта.

Справка «СЧ» За девять десятилетий своей истории ЧГПУ имени И.Я. Яковлева подготовил более 56 тысяч высококвалифицированных специалистов. Среди них Герои Советского Союза, Герой Социалистического Труда, народные учителя, сотни орденоносцев, видные деятели науки, образования и культуры, выдающиеся спортсмены, государственные деятели.

«Чувашский государственный педагогический университет имеет богатую историю и серьезные традиции, которые десятки лет формировали высококлассные педагоги и одаренные студенты. Сегодня вуз — востребованная площадка для получения качественных знаний в различных областях, — подчеркнул Олег Николаев. — Здесь студенты имеют возможность дополнить классические направления образования современными навыками коммуникаций, проявить свой творческий потенциал и объединиться для решения задач в разных сферах. Государство заинтересовано в том, чтобы молодые люди выбрали дальнейший путь в области своей основной профессии — педагогики».

«Сегодня начало большого пути, профессионального становления, саморазвития. В стенах нашего университета первокурсники не только окунутся в образовательный процесс, но и будут активно вовлечены во внеучебную деятельность — культурные мероприятия, спортивные соревнования, — сказал ректор вуза Игорь Кожанов. — Это довольно сложный и ответственный путь, но не нужно волноваться, вам будут помогать тьюторы из числа старшекурсников, преподаватели».

Конечно, в период адаптации в вузе первокурсники по-­разному справляются с грузом ответственности. Поэтому практика тьюторства (прим. редакции — неформальная педагогическая должность) успешно действует в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Яркий пример — студентки второго курса факультета дошкольной коррекционной педагогики и психологии Анастасия Козлова и Дарина Васильева, которые помогают первокурсникам комфортно себя ощущать в стенах вуза. При этом девушки и сами стараются успевать хорошо учиться и участвовать в творческой жизни университета.

«Я тьютор первокурсников — это хорошая возможность еще раз почувствовать себя студентом, который только начинает обучение. Мне важно помочь нашим первокурсникам пройти период адаптации, чтобы они себя чувствовали как дома. Важно поддержать ребят», — пояснила Анастасия Козлова. Согласна с ней и Дарина Васильева.

Отрадно отметить, что среди первокурсников числятся студенты, продолжающие династию учителей, преподавателей. Среди них — первокурсник факультета истории, филологии, управления и права Михаил Костюнин. Бабушка Михаила Елена Демина работает учителем русского языка и литературы в столичной школе № 61. Сообщество учителей очень ждет молодых, энергичных и умных педагогов, считает она. «Сейчас нужен не только учитель, который преподает свой предмет. Если выпускник будет обладать солидной базой знаний и компетенций, то он будет востребован. Все возможности для развития есть. Дерзайте!», — напутствовала студентов Елена Демина.

Участники поискового отряда «Память» рассказали Главе Чувашии Олегу Николаеву об экспедициях в различные уголки нашей страны.

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