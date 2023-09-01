Лаборатория с новым взглядом на ферму

В день знаний в Чувашском ГАУ не только провели торжественную линейку, но и открыли новую лабораторию репродуктивных биотехнологий в животноводстве. По мнению экспертов, это очень важное событие не только для вуза, но и для всего аграрного сектора республики, — ведь образование, наука и производство должны развиваться в тандеме.

«Уже традиция — первого сентября открывать в вузе новые лаборатории и аудитории предприятий, — отметил на торжественной линейке вице­-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Думаю, что эта новая лаборатория поменяет представление молодежи о фермах. Все думают, что коровники — это грязь, сапоги, запах. На самом же деле теперь на фермах абсолютно другие условия — белые халаты и чистая обувь. И для самих предприятий такие площадки в вузе только в плюс».

Сергей Артамонов также рассказал, что раньше сельхозтоваропроизводители возмущались— мол, после вуза специалисты приходят слабенькие. «Теперь таких слов не слышу,— подчеркнул министр. — Вот она — качественная система образовательного процесса, во взаимодействии с аграриями и фермерами».

Поделился Артамонов со студентами и личными моментами. «Я тоже в 1994 году стоял на такой же линейке, — сообщил он. — И после этого ни дня не пожалел, что закончил этот аграрный вуз. Он открыл для меня все возможности!»

По словам ректора Чувашского ГАУ Андрея Макушева, в этом году аграрный вуз принял в свою университетскую семью более тысячи первокурсников. «Мы уверены, они станут достойными студентами и выпускниками Чувашского государственного аграрного университета, — отметил он. — Сегодня для них — начало пути, где каждый день открывается что-­то новое!»

На базе новой лаборатории будут проводиться теоретические и практические занятия для будущих ветеринарных врачей.

Фото ВКонтакте