Альма-­матер для министра и депутата

Солидная правительственная делегация собралась на торжественную первосентябрьскую линейку в Чувашском государственном университете: министры и депутаты и, по «совместительству», бывшие студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Напутствия двум с половиной тысячам первокурсников дали в этот день председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, 34 года назад окончивший с отличием медфак ЧГУ, вице­-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в 2002 году получивший диплом Чувашского госуниверситета по специальности «Мировая экономика», выпускница филфака ЧГУ, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, выпускник машиностроительного факультета, начальник Управления молодежной политики Администрации Главы Чувашии Иван Филиппов… Из общего ряда поздравляющих и напутствующих выбился лишь председатель Комитета Госдумы РФ, выпускник МГУ Анатолий Аксаков. Он, а также ректор ЧГУ Андрей Александров вручили новобранцам университета главные символы начала учебного года — студенческий билет и ключ к знаниям. Кстати, Андрей Александров, тоже выпускник ЧГУ, причем выпускник в квадрате — сначала закончил историческо-­филологический факультет, а затем получил в родном университете и юридическое образование.

Как сообщают в пресс-­службе ЧГУ, первокурсники в ответ дали обещание отлично учиться и стать достойными гражданами страны. А затем все вместе — и студенты, и почетные гости по традиции выпустили в небо белых голубей — символ мира, добра и единения.

Всего в ЧГУ в этом году поступили 5 тысяч студентов, из них почти 3 тысячи будут учиться очно.

Фото ВКонтакте