Премьер оценил продукцию из Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Михаил Мишустин ознакомился со сварочным оборудованием ЗАО «Сеспель», используемом при строительстве космических ракет.
Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики, сварочный комплекс предприятия из Чувашии был представлен премьер-министру в ходе его посещения ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре. Он применяется для сварки баковых конструкций ракеты-носителя «Союз-5». Комплекс уникален и не имеет аналогов, способен производить сварку толщиной до 30 мм с автоматизированным контролем качества. Общая масса установок с оснасткой превышает 1500 тонн.

Опубликовано: 30 августа 2023 г.


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