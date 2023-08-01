Премьер оценил продукцию из Чувашии

Михаил Мишустин ознакомился со сварочным оборудованием ЗАО «Сеспель», используемом при строительстве космических ракет.

Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики, сварочный комплекс предприятия из Чувашии был представлен премьер-министру в ходе его посещения ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре. Он применяется для сварки баковых конструкций ракеты-носителя «Союз-5». Комплекс уникален и не имеет аналогов, способен производить сварку толщиной до 30 мм с автоматизированным контролем качества. Общая масса установок с оснасткой превышает 1500 тонн.