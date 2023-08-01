«Ноу-хау» для урока чувашского

В республике поддерживают лучшие методики преподавания родного языка.

О сохранении и развитии родного чувашского языка и поддержке учителей говорилось на недавней встрече Главы Чувашии Олега Николаева с руководителями образовательных учреждений и заслуженными и ведущими педагогами республики.

Разговор прошел в чебоксарском лицее № 4, который за последние годы весьма преобразился. В прошлом году тут прошел капитальный ремонт по госпрограмме «Развитие образования», в этом — благоустроена прилегающая территория. В ближайших планах учреждения — обновить ученическую мебель, закупить парты и стулья, учительские столы, шкафы для пособий. В таких учреждениях приятно не только детям учиться, но и работать педагогам.

А стимулы для учителей, безусловно, важны. По словам руководителя республики, в регионе сейчас реализуются 14 форм поддержки педагогических работников. Сюда входят гранты и денежные поощрения педагогов от 50 тыс. рублей до 250 тыс. рублей и три меры поддержки образовательных организаций в размере 500 тыс. рублей.

ДОСЛОВНО ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В 2022 году мы увеличили суммы грантов, направленных на поддержку как отдельных педагогов, так и учреждений образования — детсадов, школ и ссузов. Также мы ввели новые формы поддержки — учредили грант за лучшую практику преподавания родного чувашского языка. Это наше ноу-хау».

Кроме того, еще в прошлом году были внесены изменения в положение об оплате труда работников госучреждений в сфере образования и науки: должностные оклады увеличили в полтора раза. Решение позволило повысить размер гарантированной части зарплаты педагогов.

Мотивация необходима и тем, кто только начинает свой путь в профессии. Сейчас в республике порядка 20 тыс. педагогов. В прошлом учебном году доля молодых специалистов среди работников сферы образования составила лишь 18%. Дополнительные выплаты молодым учителям, работающим на селе, призваны не допустить их оттока из сельских школ, а также повысить престиж профессии, обозначил Глава республики.

Между тем «кадровый» вопрос в регионе по-прежнему стоит остро: потребность в педагогах растет, в школах все так же не хватает учителей английского и русского языков, математики, физики, информатики и начальных классов. Нужно выявлять проблемы, прорабатывать возникающие запросы, подчеркнул Олег Николаев.

Педагоги детсадов, готовые прививать своим воспитанникам любовь к малой родине и рассказывать им о чувашской культуре, традициях, попросили обеспечить их раздаточным материалом. Он необходим им для того, чтобы портреты чувашских ученых, писателей, композиторов и других видных деятелей были постоянно у малышей на виду, чтобы дети с малых лет видели и ощущали, что они живут в Чувашской Республике.

Учителя школ поделились с руководителем региона мнениями по поводу новых учебников по чувашскому языку и литературе, наглядных материалов для изучения родного края. Зашла речь и о «воспитательной» миссии образовательных учреждений. К слову, с начала нового учебного года в школах продолжатся внеурочные занятия «Разговоры о важном», церемонии поднятия Государственного флага России, исполнения Государственного гимна. Вводятся единая программа по профориентации, обязательное трудовое воспитание.